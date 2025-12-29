https://crimea.ria.ru/20251229/nad-azovskim-morem-i-regionami-rossii-sbili-89-bespilotnikov-vsu-1152052512.html
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T07:52
2025-12-29T07:52
2025-12-29T07:52
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
азовское море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, 49 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Новгородской области, 11 – над Республикой Адыгея, 7 – над территорией Краснодарского края, по одному – над акваторией Азовского моря, в Орловской, Ростовской и Смоленской области.Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, азовское море, новости
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
Над Азовским морем и регионами России силы ПВО сбили 89 украинских беспилотников