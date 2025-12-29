https://crimea.ria.ru/20251229/nad-azovskim-morem-i-regionami-rossii-sbili-89-bespilotnikov-vsu-1152052512.html

Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ

89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, 49 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Новгородской области, 11 – над Республикой Адыгея, 7 – над территорией Краснодарского края, по одному – над акваторией Азовского моря, в Орловской, Ростовской и Смоленской области.Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря.

