Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T07:52
2025-12-29T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, 49 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Новгородской области, 11 – над Республикой Адыгея, 7 – над территорией Краснодарского края, по одному – над акваторией Азовского моря, в Орловской, Ростовской и Смоленской области.Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ

Над Азовским морем и регионами России силы ПВО сбили 89 украинских беспилотников

07:52 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. 89 беспилотников ВСУ сбили за ночь силы ПВО над российскими регионами и в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 28 декабря до 7.00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, 49 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, 18 – над территорией Новгородской области, 11 – над Республикой Адыгея, 7 – над территорией Краснодарского края, по одному – над акваторией Азовского моря, в Орловской, Ростовской и Смоленской области.
Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
