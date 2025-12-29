https://crimea.ria.ru/20251229/na-fiolente-pod-sevastopolem-vvodyat-grafiki-vremennogo-otklyucheniya-sveta-1152070781.html

На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города-героя.Графики будут публиковаться в Telegram-канале 102 ПЭС. По его информации, для решения этой проблемы будут направлены шесть бригад "Севастопольэнерго" в помощь специалистам 102-й ПЭС (Предприятие электрических сетей) Минобороны.Кроме того, добавил руководитель города, во многих садовых товарищах отгорают фазы на высоковольтных линиях.Коммунальные и дорожные службы Севастополя работают в усиленном режиме, добавил Михаил Развожаев.О том, что на Севастополь обрушился снегопад, сообщалось накануне вечером. Дорожные службы города-героя занялись устранением последствия непогоды, создан оперативный штаб.После полудня в понедельник стало известно, что в двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи.Также в понедельник днем около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка остались обесточены в понедельник днем.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемЧасть Бахчисарая и семь сел района остались без светаАбхазия полностью осталась без электричества – причина

