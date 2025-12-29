Рейтинг@Mail.ru
На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света
На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света
2025-12-29T14:09
2025-12-29T14:09
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
электричество
мыс фиолент
штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города-героя.Графики будут публиковаться в Telegram-канале 102 ПЭС. По его информации, для решения этой проблемы будут направлены шесть бригад "Севастопольэнерго" в помощь специалистам 102-й ПЭС (Предприятие электрических сетей) Минобороны.Кроме того, добавил руководитель города, во многих садовых товарищах отгорают фазы на высоковольтных линиях.Коммунальные и дорожные службы Севастополя работают в усиленном режиме, добавил Михаил Развожаев.О том, что на Севастополь обрушился снегопад, сообщалось накануне вечером. Дорожные службы города-героя занялись устранением последствия непогоды, создан оперативный штаб.После полудня в понедельник стало известно, что в двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи.Также в понедельник днем около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка остались обесточены в понедельник днем.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный коллапс парализовал движение под СевастополемЧасть Бахчисарая и семь сел района остались без светаАбхазия полностью осталась без электричества – причина
севастополь
мыс фиолент
севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, электричество, мыс фиолент, штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. На Фиоленте в Севастополе из-за непогоды и аварий на энергосетях вводятся графики временного отключения света. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города-героя.
"На Фиоленте вводятся графики временного отключения электричества", – сказано в сообщении.
Графики будут публиковаться в Telegram-канале 102 ПЭС. По его информации, для решения этой проблемы будут направлены шесть бригад "Севастопольэнерго" в помощь специалистам 102-й ПЭС (Предприятие электрических сетей) Минобороны.
Кроме того, добавил руководитель города, во многих садовых товарищах отгорают фазы на высоковольтных линиях.
"В связи с непогодой нам поступают сообщения об аварийных отключениях электричества – в частности, из Орлиного, Родного, Терновки. Аварийные бригады вместе с муниципалитетами занимаются восстановлением энергоснабжения", – сообщил губернатор.
Коммунальные и дорожные службы Севастополя работают в усиленном режиме, добавил Михаил Развожаев.
О том, что на Севастополь обрушился снегопад, сообщалось накануне вечером. Дорожные службы города-героя занялись устранением последствия непогоды, создан оперативный штаб.
После полудня в понедельник стало известно, что в двух районах Крыма – Бахчисарайском и Джанкойском – обесточены 19 населенных пунктов из-за аварии на линии электропередачи.
Также в понедельник днем около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.
Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка остались обесточены в понедельник днем.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
