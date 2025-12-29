Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах

https://crimea.ria.ru/20251229/moschnyy-snegopad-obrushilsya-na-krym-obstanovka-v-gorodakh-i-na-dorogakh-1152064148.html

2025-12-29T12:40

2025-12-29T12:40

2025-12-29T12:41

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152063387_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8f5c7cdadc2815917aa9a777efa7bcd.jpg

СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крым пришла настоящая зимняя погода со снегом, гололедицей и ветром. На дорогах местами образовались заторы - в круглосуточном режиме работают дорожные службы, водителям помогают сотрудники ДПС. В городах усилена работа коммунальных служб.Что происходит в городах и на дорогах полуострова днем в понедельник – в материале РИА Новости Крым.Непогода в КрымуУтром в понедельник около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку. Позже стало известно об аварии на Южнобережье, частично обесточившей Большую Ялту. Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.В Симферополе 29 декабря на расчистку улиц и общественных территорий вышли порядка 450 дворников, сообщал начальник департамента городского хозяйства администрации города Роман ГусынинВ Ялте выпало 8,5 миллиметра осадков. Порядка 100 человек и 12 единиц техники задействованы на расчистке улиц и дорог курорта от снега и гололеда, для помощи из Симферополя прибыли дополнительные силы, информировала глава администрации города Янина Павленко. "В первую очередь очищаются дороги к социальным объектам – больница, хлебозавод, школы, детские сады. Особенно замело сторону Фороса. Дворники и специалисты подрядных организаций расчищают и посыпают тротуары, остановки, лестницы", - написала Павленко в своем Telegram-канале.Также в Ялте сейчас довольно мощный ветер – до 18 м/с, и он будет усиливаться. Волнение на море – два балла. Жителям и гостям города в такую погоду рекомендуется не выходить на берегоукрепительные сооружения.В ближайшие дни в Крыму также ожидаются сложные погодные условия, поэтому коммунальщики планируют продолжить работу в усиленном режиме.Ситуация в СевастополеВ Севастополе дорожные службы всю ночь устраняли последствия непогоды, в городе создан оперативный штаб. С утра дорожники продолжают эту работу. При этом на заснеженной автодороге возле села Верхнесадовое образовался настоящий транспортный коллапс. Водителям, попавшим в сложную дорожную ситуацию, помогают сотрудники отдельной специализированной роты ДПС.На Президентской трассе из-за наледи и снега образовались заторовые ситуации, для устранения которой направлена специализированная техника, сообщили в городском департаменте транспорта.В самом городе дворники работают не только на придомовых территориях, но и на общественных пространствах: остановках, тротуарах. Всего предприятие "Парки и скверы" задействовало 298 специалистов и 40 единиц техники, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.На данный момент по всем центральным магистралям Севастополя проезд обеспечен. С 5 утра на дорогах и на остановках началась посыпка. Общественный транспорт работает. Есть отдельные сложности в разных частях города, но в режиме реального времени идет отработка заявок. Первоочередная задача — обеспечить подъезд к социальной инфраструктуре.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне на полуострове прошли снегопады, на дорогах круглосуточно работает спецтехника. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Также синоптики предупредили о дальнейшем усилении ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько снега выпало горах КрымаЧасть Бахчисарая и семь сел района остались без светаПредновогодний антураж: погода в Крыму на неделю

2025

Новости

