Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов, которые трудятся в этой сфере, сообщили в профильном ведомстве."Именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения", – приводит пресс-служба слова министра Сергея Кравцова.Также он отметил, что дошкольное образование является фундаментом будущего для ребенка. Именно воспитатели помогают дошколятам развить социальные навыки, прививают интерес к изучению окружающего мира.В рамках Года дошкольного образования по всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Особое внимание уделят развитию кадрового потенциала, уточнили в пресс-службе.Ранее в Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем построили школу на 600 местВ школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготахДо какого возраста детей нельзя учить читать и почему
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов, которые трудятся в этой сфере, сообщили в профильном ведомстве.
"Именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения", – приводит пресс-служба слова министра Сергея Кравцова.
Также он отметил, что дошкольное образование является фундаментом будущего для ребенка. Именно воспитатели помогают дошколятам развить социальные навыки, прививают интерес к изучению окружающего мира.
В рамках Года дошкольного образования по всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Особое внимание уделят развитию кадрового потенциала, уточнили в пресс-службе.
"В 2026 году продолжится поэтапное внедрение Программы просвещения родителей дошкольников. Заработает единый российский цифровой ресурс дошкольного образования, где в разделе "Заведующие детскими садами" представят лучшие практики и управленческие решения", - добавили в Минпросвещения.
Ранее в Крыму призвали ускорить строительство
школ и детсадов по госпрограмме.
