Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/minprosvescheniya-obyavilo-2026-y-godom-doshkolnogo-obrazovaniya-1152055751.html
Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования
Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования
Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T10:31
2025-12-29T10:31
минпросвещения рф
образование в россии
детский сад
дети
сергей кравцов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149352371_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_04dac1e9dc59615e79585326ad8adabf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов, которые трудятся в этой сфере, сообщили в профильном ведомстве."Именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения", – приводит пресс-служба слова министра Сергея Кравцова.Также он отметил, что дошкольное образование является фундаментом будущего для ребенка. Именно воспитатели помогают дошколятам развить социальные навыки, прививают интерес к изучению окружающего мира.В рамках Года дошкольного образования по всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Особое внимание уделят развитию кадрового потенциала, уточнили в пресс-службе.Ранее в Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем построили школу на 600 местВ школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготахДо какого возраста детей нельзя учить читать и почему
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149352371_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_2f803893a51d3bd6053ece21b984409b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минпросвещения рф, образование в россии, детский сад, дети, сергей кравцов, новости
Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования

Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования в стране

10:31 29.12.2025
 
© Пресс-служба губернатора СевастополяДетский сад в Севастополе
Детский сад в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов, которые трудятся в этой сфере, сообщили в профильном ведомстве.
"Именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения", – приводит пресс-служба слова министра Сергея Кравцова.
Также он отметил, что дошкольное образование является фундаментом будущего для ребенка. Именно воспитатели помогают дошколятам развить социальные навыки, прививают интерес к изучению окружающего мира.
В рамках Года дошкольного образования по всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Особое внимание уделят развитию кадрового потенциала, уточнили в пресс-службе.
"В 2026 году продолжится поэтапное внедрение Программы просвещения родителей дошкольников. Заработает единый российский цифровой ресурс дошкольного образования, где в разделе "Заведующие детскими садами" представят лучшие практики и управленческие решения", - добавили в Минпросвещения.
Ранее в Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем построили школу на 600 мест
В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
До какого возраста детей нельзя учить читать и почему
 
Минпросвещения РФОбразование в РоссииДетский саддетиСергей КравцовНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:39В Крыму в ДТП погиб один человек и 26 пострадали
10:31Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования
10:19В Севастополе снег убирают почти 300 дорожников и 40 единиц техники
10:15Обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани
09:59Жительницу Севастополя задержали за оскорбление участников СВО
09:52Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
09:34Шесть поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути
09:27Путин утвердил 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа
09:22В России назвали главный итог контактов Трампа с Путиным и Зеленским
09:10Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
08:47В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
08:33Россияне бронируют Ялту и Алушту на следующий год – цены в отелях
08:28Часть Бахчисарая и семь сел района остались без света
08:17В Севастополе продолжают борьбу со снегом
08:05В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снега
07:52Над Азовским морем и регионами России сбили 89 беспилотников ВСУ
07:47Симферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку
07:26Смертельное лобовое: на трассе под Ростовом иномарка влетела в фуру
07:11Обстановка на дорогах Крыма утром в понедельник
06:55След гения Андрея Тарковского: "Смерти нет!"
Лента новостейМолния