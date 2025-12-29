https://crimea.ria.ru/20251229/minprosvescheniya-obyavilo-2026-y-godom-doshkolnogo-obrazovaniya-1152055751.html

Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования

Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования

Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T10:31

2025-12-29T10:31

2025-12-29T10:31

минпросвещения рф

образование в россии

детский сад

дети

сергей кравцов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0a/1149352371_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_04dac1e9dc59615e79585326ad8adabf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Следующий год объявлен Министерством просвещения России Годом дошкольного образования в системе образования. Данная инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов, которые трудятся в этой сфере, сообщили в профильном ведомстве."Именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения", – приводит пресс-служба слова министра Сергея Кравцова.Также он отметил, что дошкольное образование является фундаментом будущего для ребенка. Именно воспитатели помогают дошколятам развить социальные навыки, прививают интерес к изучению окружающего мира.В рамках Года дошкольного образования по всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Особое внимание уделят развитию кадрового потенциала, уточнили в пресс-службе.Ранее в Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем построили школу на 600 местВ школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготахДо какого возраста детей нельзя учить читать и почему

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, образование в россии, детский сад, дети, сергей кравцов, новости