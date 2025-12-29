https://crimea.ria.ru/20251229/masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-v-krymu--nachata-prokurorskaya-proverka-1152054730.html

Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка

Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света нет во многих районах Бахчисарая.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продолжают борьбу со снегомВ Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку

