https://crimea.ria.ru/20251229/masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-v-krymu--nachata-prokurorskaya-proverka-1152054730.html
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку, говорится в... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T09:52
2025-12-29T09:52
2025-12-29T09:52
крым
новости крыма
бахчисарайский район
черноморский район
симферопольский район
прокуратура республики крым
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291315_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b4aa56b2edf03011ef447b9e11c69ec5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света нет во многих районах Бахчисарая.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продолжают борьбу со снегомВ Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаСимферополь снова замело снегом: 450 дворников вышли на уборку
крым
бахчисарайский район
черноморский район
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291315_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d07b5664094a0d6606d64891ddd5b48.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, бахчисарайский район, черноморский район, симферопольский район, прокуратура республики крым, отключение электроэнергии в крыму
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
Прокуратура проверит обстоятельства отключения электроэнергии у жителей трех районов Крыма