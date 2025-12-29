Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Масштабное отключение света в Крыму – начата прокурорская проверка
Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку, говорится в... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T09:52
2025-12-29T09:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света нет во многих районах Бахчисарая.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гololедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.
крым, новости крыма, бахчисарайский район, черноморский район, симферопольский район, прокуратура республики крым, отключение электроэнергии в крыму
09:52 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Три района Крыма обесточены из-за непогоды и аварийного отключения на линиях электропередачи. Республиканская прокуратура начала проверку, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Утром в понедельник сообщалось, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы.
"Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан в Бахчисарайском, Симферопольском и Черноморском районах в связи с ограничением энергоснабжения", – сказано в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ход восстановительных работ находится на контроле надзорного ведомства.
В понедельник утром пресс-служба "Крымэнерго" сообщила об аварийном отключении электричества в семи населенных пункта Бахчисарайского района. Также света нет во многих районах Бахчисарая.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.
