https://crimea.ria.ru/20251229/kubanskomu-biznesu-prodlili-otsrochku-po-nalogam-posle-chp-s-tankerami-1152056239.html

Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами

Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами

Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T10:51

2025-12-29T10:51

2025-12-29T10:51

краснодарский край

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

бизнес

налоги

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России."Продлевается отсрочка по уплате налогов для представителей бизнеса в Краснодарском крае, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе", - сообщили в кабмине.Воспользоваться отсрочкой сможет бизнес, связанный с туристической сферой, санаторно-курортной отраслью, культурой, организацией развлечений, зоопарками, ботсадами, заповедниками и нацпарками. Можно перенести уплату налога на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы, перечислили в пресс-службе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.В середине декабря в Крыму завершили работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Всего на утилизацию было передано около 911 тонн отходов, уточнял он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом пескаВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерамиПутин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, бизнес, налоги, новости