Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате...
2025-12-29T10:51
2025-12-29T10:51
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
бизнес
налоги
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России."Продлевается отсрочка по уплате налогов для представителей бизнеса в Краснодарском крае, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе", - сообщили в кабмине.Воспользоваться отсрочкой сможет бизнес, связанный с туристической сферой, санаторно-курортной отраслью, культурой, организацией развлечений, зоопарками, ботсадами, заповедниками и нацпарками. Можно перенести уплату налога на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы, перечислили в пресс-службе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.В середине декабря в Крыму завершили работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Всего на утилизацию было передано около 911 тонн отходов, уточнял он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом пескаВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерамиПутин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами

На Кубани пострадавшему от ЧП с танкерами бизнесу продлили отсрочку по налогам - кабмин

10:51 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"Продлевается отсрочка по уплате налогов для представителей бизнеса в Краснодарском крае, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе", - сообщили в кабмине.
Воспользоваться отсрочкой сможет бизнес, связанный с туристической сферой, санаторно-курортной отраслью, культурой, организацией развлечений, зоопарками, ботсадами, заповедниками и нацпарками. Можно перенести уплату налога на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы, перечислили в пресс-службе.
"Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлевается до 30 ноября 2026 года включительно. Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, продлевается до 30 июня 2027 года включительно", - сказано в сообщении.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
В середине декабря в Крыму завершили работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Всего на утилизацию было передано около 911 тонн отходов, уточнял он.
