https://crimea.ria.ru/20251229/kubanskomu-biznesu-prodlili-otsrochku-po-nalogam-posle-chp-s-tankerami-1152056239.html
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T10:51
2025-12-29T10:51
2025-12-29T10:51
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
бизнес
налоги
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_c62d3f4c9f456f6880fff97450417748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России."Продлевается отсрочка по уплате налогов для представителей бизнеса в Краснодарском крае, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе", - сообщили в кабмине.Воспользоваться отсрочкой сможет бизнес, связанный с туристической сферой, санаторно-курортной отраслью, культурой, организацией развлечений, зоопарками, ботсадами, заповедниками и нацпарками. Можно перенести уплату налога на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы, перечислили в пресс-службе.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.В середине декабря в Крыму завершили работы по утилизации отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Всего на утилизацию было передано около 911 тонн отходов, уточнял он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом пескаВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерамиПутин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852985_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_42c2b200d0e6830b81a82660e92e2a83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, бизнес, налоги, новости
Кубанскому бизнесу продлили отсрочку по налогам после ЧП с танкерами
На Кубани пострадавшему от ЧП с танкерами бизнесу продлили отсрочку по налогам - кабмин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Для представителей бизнеса в Краснодарском крае, чья деятельность пострадала в результате разлива мазута в Керченском проливе, продлена отсрочка по уплате налогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"Продлевается отсрочка по уплате налогов для представителей бизнеса в Краснодарском крае, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе", - сообщили в кабмине.
Воспользоваться отсрочкой сможет бизнес, связанный с туристической сферой, санаторно-курортной отраслью, культурой, организацией развлечений, зоопарками, ботсадами, заповедниками и нацпарками. Можно перенести уплату налога на имущество организаций, земельный налог, авансовые платежи по этим налогам, а также страховые взносы, перечислили в пресс-службе.
"Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года, продлевается до 30 ноября 2026 года включительно. Срок внесения платежей, подлежащих уплате за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года, продлевается до 30 июня 2027 года включительно", - сказано в сообщении.
15 декабря
2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин
крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей
в пользу госбюджета России.
В середине декабря в Крыму завершили работы по утилизации отходов
мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Всего на утилизацию было передано около 911 тонн отходов, уточнял он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: