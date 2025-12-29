https://crimea.ria.ru/20251229/krymskiy-most-seychas-obstanovka-i-ocheredi-vozle-punktov-propuska-1152083625.html
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
2025-12-29T17:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят более 90 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Очередь на мосту начала формироваться в понедельник в 15.00. Тогда проезда ожидали 30 машин с крымской стороны.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
