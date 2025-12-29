Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/krymskiy-most-seychas-obstanovka-i-ocheredi-vozle-punktov-propuska-1152083625.html
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят более 90 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T17:15
2025-12-29T17:15
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055514_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_530a28a2751731c0c09a6a69513ee152.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят более 90 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. Очередь на мосту начала формироваться в понедельник в 15.00. Тогда проезда ожидали 30 машин с крымской стороны.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055514_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa67843fe2641f7da66827a5b5f99089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска

Крымский мост сейчас - в очереди с обеих сторон стоят 92 авто

17:15 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, в очереди с обеих сторон стоят более 90 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 32 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 60 авто", - говорится в сообщении.
Очередь на мосту начала формироваться в понедельник в 15.00. Тогда проезда ожидали 30 машин с крымской стороны.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Им рекомендуют выбирать сухопутный коридор, который идет через новые регионы РФ.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьТаманьОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13Киев ударил беспилотниками по госрезиденции Путина
18:07В Крыму две пенсионерки отдали курьеру мошенников 850 тысяч рублей
17:52В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю
17:35В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
17:28Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное
17:15Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
17:04Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд
17:01В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлинику
16:50Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
16:40ВС РФ освободили еще три населенных пункта и продолжают продвижение
16:28Вооруженные силы России освободили более 700 км в зоне СВО в декабре
16:15За год под контроль российских войск перешли 334 населенных пункта
16:03Вход в Новый Херсонес в праздники будет бесплатным для всех
15:44В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января
15:22Крым накроют снежные лавины
15:18В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым
15:10Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
14:51В Севастополе 15 улиц и сквер с бульваром назовут в честь героев СВО
14:34В Севастополе на лже-застройщицу завели уголовное дело
14:09На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света
Лента новостейМолния