https://crimea.ria.ru/20251229/krymskiy-most-seychas-avtomobili-sobirayutsya-v-ochered-1152071829.html

Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь

Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь

У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T15:10

2025-12-29T15:10

2025-12-29T15:46

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324542_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c31f12e0711237210c91a180eec40e2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту