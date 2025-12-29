Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь

15:10 29.12.2025 (обновлено: 15:46 29.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 15 часов понедельника.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
