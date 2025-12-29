https://crimea.ria.ru/20251229/krymskiy-most-seychas-avtomobili-sobirayutsya-v-ochered-1152071829.html
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T15:10
2025-12-29T15:10
2025-12-29T15:46
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324542_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c31f12e0711237210c91a180eec40e2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста стала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансыКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151324542_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5cb0ea76d818428b0850f8f3060e3f0a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 30 автомобилей
15:10 29.12.2025 (обновлено: 15:46 29.12.2025)