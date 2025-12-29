https://crimea.ria.ru/20251229/krymchanin-stal-luchshim-sportsmenom-strany-po-para-armrestlingu-1152074276.html
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
Крымчанин Аметхан Абдураманов в уходящем году признан лучшим спортсменом России по пара-армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T16:50
2025-12-29T16:50
2025-12-29T16:51
новости крыма
крым
спорт
соревнования
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152074414_0:91:1028:669_1920x0_80_0_0_81d9a849f5db2aa152c7d7ad4ea81431.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Аметхан Абдураманов в уходящем году признан лучшим спортсменом России по пара-армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма.Крымчанину достается титул лучшего спортсмена страны вот уже четвертый год подряд, уточнили в региональном минспорта.В этом году Абдураманов стал вице-чемпионом XXVII Чемпионата Мира, который проходил в Болгарии, чемпионом России, чемпионом Кубка России, чемпион Кубка "Черного Моря", а также чемпион Всероссийских соревнований "Памяти Асланбека Еналдиева", перечислили в пресс-службе.Ранее президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спортаКрымские сумоисты заняли призовые места на международном турниреСпортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152074414_0:83:1028:854_1920x0_80_0_0_cd18400d053601b3359d7db83fedef39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, спорт, соревнования, награды
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
Спортсмен из Крыма Аметхан Абдураманов признан лучшим в России по пара-армрестлингу
16:50 29.12.2025 (обновлено: 16:51 29.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Аметхан Абдураманов в уходящем году признан лучшим спортсменом России по пара-армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма.
"Абдураманов Аметхан Айдерович – мастер спорта международного класса России и Узбекистана, признан лучшим спортсменом России 2025 года по Пара-Армрестлингу (правая рука, PIUH)", – говорится в сообщении.
Крымчанину достается титул лучшего спортсмена страны вот уже четвертый год подряд, уточнили в региональном минспорта.
В этом году Абдураманов стал вице-чемпионом XXVII Чемпионата Мира, который проходил в Болгарии, чемпионом России, чемпионом Кубка России, чемпион Кубка "Черного Моря", а также чемпион Всероссийских соревнований "Памяти Асланбека Еналдиева", перечислили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить
комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: