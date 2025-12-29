Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу
Крымчанин Аметхан Абдураманов в уходящем году признан лучшим спортсменом России по пара-армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Аметхан Абдураманов в уходящем году признан лучшим спортсменом России по пара-армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма.Крымчанину достается титул лучшего спортсмена страны вот уже четвертый год подряд, уточнили в региональном минспорта.В этом году Абдураманов стал вице-чемпионом XXVII Чемпионата Мира, который проходил в Болгарии, чемпионом России, чемпионом Кубка России, чемпион Кубка "Черного Моря", а также чемпион Всероссийских соревнований "Памяти Асланбека Еналдиева", перечислили в пресс-службе.Ранее президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.
Крымчанин стал лучшим спортсменом страны по пара-армрестлингу

Спортсмен из Крыма Аметхан Абдураманов признан лучшим в России по пара-армрестлингу

16:50 29.12.2025 (обновлено: 16:51 29.12.2025)
 
© Министерство спорта Республики КрымАметхан Абдураманов
Аметхан Абдураманов
© Министерство спорта Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крымчанин Аметхан Абдураманов в уходящем году признан лучшим спортсменом России по пара-армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Крыма.
"Абдураманов Аметхан Айдерович – мастер спорта международного класса России и Узбекистана, признан лучшим спортсменом России 2025 года по Пара-Армрестлингу (правая рука, PIUH)", – говорится в сообщении.
Крымчанину достается титул лучшего спортсмена страны вот уже четвертый год подряд, уточнили в региональном минспорта.
В этом году Абдураманов стал вице-чемпионом XXVII Чемпионата Мира, который проходил в Болгарии, чемпионом России, чемпионом Кубка России, чемпион Кубка "Черного Моря", а также чемпион Всероссийских соревнований "Памяти Асланбека Еналдиева", перечислили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в стране, а также обеспечить его реализацию. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, опубликован на сайте Кремля.
Новости КрымаКрымСпортСоревнованияНаграды
 
