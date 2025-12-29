Рейтинг@Mail.ru
Крым накроют снежные лавины - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251229/krym-nakroyut-snezhnye-laviny-1152072221.html
Крым накроют снежные лавины
Крым накроют снежные лавины - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Крым накроют снежные лавины
В Крыму объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T15:22
2025-12-29T15:39
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121924583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab70cdd3f5380618fe1b2c737c3ea022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели отметили, что в период действия штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, подчеркнули в республиканском главке МЧС России.В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Кроме того, в Крыму действует еще одно экстренное предупреждение - 29 декабря в республике ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогахСнежный коллапс парализовал движение под СевастополемСнегопад обрушился на Севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121924583_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8852bb32708dc54be966c9c2cdbb3d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
Крым накроют снежные лавины

Крым накроют снежные лавины – объявлено экстренное предупреждение

15:22 29.12.2025 (обновлено: 15:39 29.12.2025)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением системы фронтальных разделов 29 и 30 декабря 2025 года в Крымских горах лавиноопасно", – сказано в сообщении.
Спасатели отметили, что в период действия штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, подчеркнули в республиканском главке МЧС России.
В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Кроме того, в Крыму действует еще одно экстренное предупреждение - 29 декабря в республике ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
Снежный коллапс парализовал движение под Севастополем
Снегопад обрушился на Севастополь
 
Новости КрымаКрымКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44В Севастополе временно ограничат движение транспорта 7 января
15:22Крым накроют снежные лавины
15:18В Краснодар запустили автобус из Геническа через Крым
15:10Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова собирается очередь
14:51В Севастополе 15 улиц и сквер с бульваром назовут в честь героев СВО
14:34В Севастополе на лже-застройщицу завели уголовное дело
14:09На Фиоленте под Севастополем вводят графики временного отключения света
14:02"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната
13:52Часть Симферополя и пригород остались без света
13:44В Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
13:35Песков анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа
13:29Три поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22В Кремле назвали условие остановки боевых действий
13:16В Крыму обесточены 19 населенных пунктов
13:10Новости СВО: Киев потерял еще 1360 боевиков
13:04Жительница Иркутска задержана по подозрению в убийстве своих детей
12:57Абхазия полностью осталась без электричества – причина
12:5227 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
12:40Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогах
12:30Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
Лента новостейМолния