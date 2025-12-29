https://crimea.ria.ru/20251229/krym-nakroyut-snezhnye-laviny-1152072221.html

Крым накроют снежные лавины

В Крыму объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в понедельник и вторник. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Спасатели отметили, что в период действия штормового предупреждения высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, подчеркнули в республиканском главке МЧС России.В понедельник днем начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в горах Крыма за минувшие выходные выпало очень много снега. Так, на Ай-Петри высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Кроме того, в Крыму действует еще одно экстренное предупреждение - 29 декабря в республике ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогахСнежный коллапс парализовал движение под СевастополемСнегопад обрушился на Севастополь

