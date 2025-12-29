https://crimea.ria.ru/20251229/kiev-udaril-bespilotnikami-po-gosrezidentsii-putina-1152085463.html
Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника, сообщил РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.Все беспилотники, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
Киев пытался атаковать 91 беспилотником место резиденции Путина в Новгородской области
18:13 29.12.2025 (обновлено: 18:31 29.12.2025)