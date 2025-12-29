Рейтинг@Mail.ru
Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника
2025-12-29T18:13
2025-12-29T18:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.Все беспилотники, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, владимир путин (политик), сергей лавров, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новгородская область, атаки всу
18:13 29.12.2025 (обновлено: 18:31 29.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", – сказал Лавров.
Все беспилотники, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, подчеркнул министр.
18:20
Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина
НовостиВладимир Путин (политик)Сергей ЛавровНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новгородская областьАтаки ВСУ
 
