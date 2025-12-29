https://crimea.ria.ru/20251229/kiev-udaril-bespilotnikami-po-gosrezidentsii-putina-1152085463.html

Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина

Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина

В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника, сообщил РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T18:13

2025-12-29T18:13

2025-12-29T18:31

новости

владимир путин (политик)

сергей лавров

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новгородская область

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В ночь с воскресенья на понедельник боевики киевского режима предприняли попытку атаки на резиденцию президента России с использованием 91 беспилотника, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.Все беспилотники, атаковавшие резиденцию президента России в Новгородской области, уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет, подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251229/rossiya-opredelila-mesta-otvetnykh-udarov-posle-ataki-na-rezidentsiyu-putina-1152085528.html

новгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), сергей лавров, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новгородская область, атаки всу