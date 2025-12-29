Какой сегодня праздник: 29 декабря

https://crimea.ria.ru/20251229/kakoy-segodnya-prazdnik-29-dekabrya-1133879362.html

29 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире День "Еще столько всего надо сделать!" и Международный День виолончели. А на Руси в этот день гадали на погоду. 257 лет назад в России введены бумажные денежные знаки, а в 1964-м вышел фильм "Анжелика в гневе" с Мишель Мерсье в главной роли. Родились в этот день британский актер театра и кино Джуд Лоу, главный "усатый нянь" нашей страны Сергей Проханов.Что празднуют в мире"Еще столько всего надо сделать!" – восклицают во всем мире в эти предновогодние дни. Хлопот, действительно, полно: украсить елку, купить подарки, запастись продуктами к новогоднему столу так, как будто в гости собираетесь звать всех соседей по многоэтажке. Сегодня жителям планеты предлагают специальный день, когда нужно выдохнуть перед последними предновогодними забегами по магазинам.Любители музыки отмечают Международный день виолончели. Датой праздника выбран день рождения каталонского композитора Пабло Казальса (29 декабря 1876 года), который популяризировал виолончель как сольный инструмент. Кстати, самым дорогим в мире музыкальным инструментом стала виолончель, созданная Антонио Страдивари в XVII веке. Она была продана японским музыкантам за 20 миллионов евро.Синоптики никогда не ошибаются, но иногда путают место и время. Так что на всякий случай берем на вооружение старые добрые приметы Агеева дня, который издавна отмечали на Руси 29 декабря: каков этот день, таков и месяц апрель, а если сегодня морозно, такая погода продлится до Крещения. Еще можно лепить из снега человечков и бросать их в костер. Если огонь погаснет, то погода будет ясной до 5 января.Еще сегодня День розыска забытых благодарностей и День "Встань на весы". Именины у Аркадия, Ильи, Петра, Марины, Владимира.Знаменательные датыВ этот день в 1768 году императрица Всероссийская Екатерина II ввела в обращение бумажные деньги – ассигнации. Не знаем, как там было 257 лет назад, а сейчас наша отечественная "сторублевка" считается самой сексуальной купюрой в мире по версии Книги рекордов России. Все дело в том, что на ней изображен Аполлон без фигового листочка.А вот самой сексуальной француженкой середины 60-х по версии жителей СССР была актриса Мишель Мерсье. Второй фильм о строптивой красавице "Великолепная Анжелика" с участием Мерсье вышел более 60 лет назад. Первыми его увидели в Турции и только потом в Париже. На отечественные экраны картина вышла под названием "Анжелика в гневе", заставив советских гражданок срочно перекрашиваться в блондинок. Хотя на самом деле Мишель брюнетка, а для роли было изготовлено несколько десятков белокурых париков.Кто родился в этот день29 декабря 1957 года на свет появился Народный артист Российской Федерации Сергей Проханов, получивший известность после роли "усатого няня" в знаменитой одноименной советской кинокартине. На роль Кеши пробовали около 200 артистов. Их запускали в комнату с детьми, которые устраивали бои подушками. Почти все выходили в ужасе. А вот Проханов вообще долго не выходил. Когда ассистенты режиссера решили посмотреть, что случилось, и зашли в комнату, все маленькие артисты во главе с Прохановым лежали на полу и играли в молчаливых рыбок.Свой 53 день рождения сегодня отмечает британский актер театра и кино Джуд Лоу. Родители будущей голливудской звезды очень любили группу The Beatles и назвали своего сына в честь лирического героя легендарной песни Hey Jude, которая была выпущена легендарной ливерпульской четверкой в 1968 году. Кстати, на плече актера красуется татуировка Sexy Sadie, посвященная бывшей жене – и это тоже название песни Tne Beatles.Также 29 декабря родились российская императрица Елизавета Петровна – дочь и наследница Петра I, французская аристократка Маркиза де Помпадур, российский архитектор Карл Росси, американская актриса Партиша Кларксон, российский пародист Михаил Грушевский и другие.

