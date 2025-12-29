https://crimea.ria.ru/20251229/kakim-dolzhen-byt-prazdnichnyy-stol-v-god-loshadi-1151729555.html

Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади

Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади

Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у... РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T21:10

2025-12-29T21:10

2025-12-29T21:10

эксклюзивы риа новости крым

астрология

психология

в мире

новый год 2026

еда

предсказание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a83c85e99375d33c1075adb5df8511f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у экспертов.На столе должны преобладать вегетарианские блюда. Поскольку лошадь – животное травоядное, не обойтись без зелени, считает астролог Михаил Бородачев.Лошадь также любит сладости. Если вы не хотите перегружать организм, можно запечь фрукты с медом. Хорошей идеей станут яблоки, груши, бананы, добавил эксперт.В свою очередь, организатор фестиваля "Крым на Тарелке" и ресторатор Денис Штукатуров уверен, у каждой семьи есть свои традиционные блюда, а также фирменные рецепты. А если домочадцы будут довольны, значит и год будет благополучным.По его мнению, также не обойтись без красной икры. Но можно отдать предпочтение щучьей.В новогоднюю ночь не стоит бояться лишних калорий, уверен Денис Штукатуров. Стоит побаловать себя и близких. Тем более если вы собрались выпить немного алкоголя – сытная закуска обязательна. Главное во всем соблюдать меру. Тогда 1 января не придется ни о чем жалеть, подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночьОркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в КрымуАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

астрология, психология, в мире, новый год 2026, еда, предсказание