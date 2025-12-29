https://crimea.ria.ru/20251229/kakim-dolzhen-byt-prazdnichnyy-stol-v-god-loshadi-1151729555.html
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T21:10
2025-12-29T21:10
2025-12-29T21:10
эксклюзивы риа новости крым
астрология
психология
в мире
новый год 2026
еда
предсказание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a83c85e99375d33c1075adb5df8511f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у экспертов.На столе должны преобладать вегетарианские блюда. Поскольку лошадь – животное травоядное, не обойтись без зелени, считает астролог Михаил Бородачев.Лошадь также любит сладости. Если вы не хотите перегружать организм, можно запечь фрукты с медом. Хорошей идеей станут яблоки, груши, бананы, добавил эксперт.В свою очередь, организатор фестиваля "Крым на Тарелке" и ресторатор Денис Штукатуров уверен, у каждой семьи есть свои традиционные блюда, а также фирменные рецепты. А если домочадцы будут довольны, значит и год будет благополучным.По его мнению, также не обойтись без красной икры. Но можно отдать предпочтение щучьей.В новогоднюю ночь не стоит бояться лишних калорий, уверен Денис Штукатуров. Стоит побаловать себя и близких. Тем более если вы собрались выпить немного алкоголя – сытная закуска обязательна. Главное во всем соблюдать меру. Тогда 1 января не придется ни о чем жалеть, подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночьОркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в КрымуАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7a38cebd558a1083d710388a19abcd56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
астрология, психология, в мире, новый год 2026, еда, предсказание
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
На праздничном столе в Год Лошади должны быть вегетарианские блюда – астролог
корреспондент сайта РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым.
Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым
спросили у экспертов.
На столе должны преобладать вегетарианские блюда. Поскольку лошадь – животное травоядное, не обойтись без зелени, считает астролог Михаил Бородачев.
"Мясные яства могут присутствовать, но немного. Все же необходима растительная пища "для Лошади". Это очень важно для нашего психоэмоционального, внутреннего состояния. Можно даже пофантазировать и одно блюдо приготовить из овсянки", – считает астролог.
Лошадь также любит сладости. Если вы не хотите перегружать организм, можно запечь фрукты с медом. Хорошей идеей станут яблоки, груши, бананы, добавил эксперт.
В свою очередь, организатор фестиваля "Крым на Тарелке" и ресторатор Денис Штукатуров уверен, у каждой семьи есть свои традиционные блюда, а также фирменные рецепты. А если домочадцы будут довольны, значит и год будет благополучным.
"Это привычные всем с детства угощения. В первую очередь оливье. Каждая хозяйка готовит салат разными способами. Есть классические варианты, а есть экзотические. Главное – не лениться, тогда и скучать не придется", – отмечает ресторатор.
По его мнению, также не обойтись без красной икры. Но можно отдать предпочтение щучьей.
В новогоднюю ночь не стоит бояться лишних калорий, уверен Денис Штукатуров. Стоит побаловать себя и близких. Тем более если вы собрались выпить немного алкоголя – сытная закуска обязательна. Главное во всем соблюдать меру. Тогда 1 января не придется ни о чем жалеть, подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: