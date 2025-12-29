Рейтинг@Mail.ru
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251229/kakim-dolzhen-byt-prazdnichnyy-stol-v-god-loshadi-1151729555.html
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T21:10
2025-12-29T21:10
эксклюзивы риа новости крым
астрология
психология
в мире
новый год 2026
еда
предсказание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_9a83c85e99375d33c1075adb5df8511f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у экспертов.На столе должны преобладать вегетарианские блюда. Поскольку лошадь – животное травоядное, не обойтись без зелени, считает астролог Михаил Бородачев.Лошадь также любит сладости. Если вы не хотите перегружать организм, можно запечь фрукты с медом. Хорошей идеей станут яблоки, груши, бананы, добавил эксперт.В свою очередь, организатор фестиваля "Крым на Тарелке" и ресторатор Денис Штукатуров уверен, у каждой семьи есть свои традиционные блюда, а также фирменные рецепты. А если домочадцы будут довольны, значит и год будет благополучным.По его мнению, также не обойтись без красной икры. Но можно отдать предпочтение щучьей.В новогоднюю ночь не стоит бояться лишних калорий, уверен Денис Штукатуров. Стоит побаловать себя и близких. Тем более если вы собрались выпить немного алкоголя – сытная закуска обязательна. Главное во всем соблюдать меру. Тогда 1 января не придется ни о чем жалеть, подытожил собеседник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночьОркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в КрымуАвтотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
Марина Ананьева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110860/70/1108607059_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7a38cebd558a1083d710388a19abcd56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрология, психология, в мире, новый год 2026, еда, предсказание
Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади

На праздничном столе в Год Лошади должны быть вегетарианские блюда – астролог

21:10 29.12.2025
 
© Fotolia/ BlueOrange StudioНовогодний стол. Архивное фото
Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia/ BlueOrange Studio
Читать в
MaxДзенTelegram
Марина Ананьева
Марина Ананьева
корреспондент сайта РИА Новости Крым
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Какие блюда должны быть на новогоднем столе Огненной Лошади? На каких деликатесах сделать акцент, чтобы привлечь удачу? Об этом РИА Новости Крым спросили у экспертов.
На столе должны преобладать вегетарианские блюда. Поскольку лошадь – животное травоядное, не обойтись без зелени, считает астролог Михаил Бородачев.

"Мясные яства могут присутствовать, но немного. Все же необходима растительная пища "для Лошади". Это очень важно для нашего психоэмоционального, внутреннего состояния. Можно даже пофантазировать и одно блюдо приготовить из овсянки", – считает астролог.

Лошадь также любит сладости. Если вы не хотите перегружать организм, можно запечь фрукты с медом. Хорошей идеей станут яблоки, груши, бананы, добавил эксперт.
В свою очередь, организатор фестиваля "Крым на Тарелке" и ресторатор Денис Штукатуров уверен, у каждой семьи есть свои традиционные блюда, а также фирменные рецепты. А если домочадцы будут довольны, значит и год будет благополучным.

"Это привычные всем с детства угощения. В первую очередь оливье. Каждая хозяйка готовит салат разными способами. Есть классические варианты, а есть экзотические. Главное – не лениться, тогда и скучать не придется", – отмечает ресторатор.

По его мнению, также не обойтись без красной икры. Но можно отдать предпочтение щучьей.
В новогоднюю ночь не стоит бояться лишних калорий, уверен Денис Штукатуров. Стоит побаловать себя и близких. Тем более если вы собрались выпить немного алкоголя – сытная закуска обязательна. Главное во всем соблюдать меру. Тогда 1 января не придется ни о чем жалеть, подытожил собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будет работать общественный транспорт Симферополя в новогоднюю ночь
Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАстрологияПсихологияВ миреНовый год 2026ЕдаПредсказание
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Трамп сделал заявление после сообщения об атаке ВСУ на резиденцию Путина
21:48Как празднуют Новый год в разных регионах России
21:28Сколько хранить оливье и как выбрать алкоголь – советы Роспотребнадзора
21:10Каким должен быть праздничный стол в Год Лошади
20:48В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
20:28Новогодняя аптечка: врач рассказал о необходимых лекарствах
20:02Путин подписал указ о призыве на военную службу
19:45Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
19:19Трамп шокирован сообщением об атаке Киева на резиденцию президента России
19:10Один поезд из Крыма задерживается в пути
19:00Путин и Трамп провели телефонный разговор
18:52В Севастополе закрыли рейд еще на сутки
18:39Россия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
18:20Россия определила места ответных ударов после атаки на резиденцию Путина
18:13Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина
18:07В Крыму две пенсионерки отдали курьеру мошенников 850 тысяч рублей
17:52В Крыму экс-супруга подозревают в афере с собственностью на дом и землю
17:35В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
17:28Совещание Путина с Генштабом по ситуации в зоне спецоперации – главное
17:15Крымский мост сейчас: обстановка и очереди возле пунктов пропуска
Лента новостейМолния