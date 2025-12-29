https://crimea.ria.ru/20251229/kak-prazdnuyut-novyy-god-v-raznykh-regionakh-rossii-1152067017.html

Как празднуют Новый год в разных регионах России

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России традиционно Новый год принято отмечать с размахом: с шампанским, наряженной елкой и праздничными блюдами. Но в нашей стране проживают представители около двухсот различных народов и у каждого – свои уникальные обычаи празднования Нового года.Так, калмыки, буряты, народы Приволжья, помимо обычного празднования, соблюдают и свои традиции. Якуты отмечают Новый год еще и летом. Удмурты чтут традицию новогодних ряжений – считается, что люди в одежде наизнанку и перепачканными сажей лицами отпугивают злых духов и приносят удачу и здоровье (сейчас рядятся все больше для веселья). Интересно, что на новогоднем столе у жителей Бурятии присутствуют не только традиционные оливье и сельдь под шубой, но и национальное блюдо – буузы.Эвенки и нанайцы также отмечают Новый год в дни летнего солнцестояния, а саами – малый народ с Кольского полуострова – Дедушку Мороза считают злым.А зимний праздничный период у вепсов и карелов назывался "сюндума". Он приходится на период с Рождества до Крещения.Подробнее об уникальных новогодних обычаях и традициях народов России - в информатике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздничный день 1 января – история Нового годаИстория и традиции Старого Нового годаДеда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт

