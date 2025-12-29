Рейтинг@Mail.ru
Как празднуют Новый год в разных регионах России
Как празднуют Новый год в разных регионах России
Как празднуют Новый год в разных регионах России - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Как празднуют Новый год в разных регионах России
В России традиционно Новый год принято отмечать с размахом: с шампанским, наряженной елкой и праздничными блюдами. Но в нашей стране проживают представители... РИА Новости Крым, 29.12.2025
Как празднуют Новый год в разных регионах России

Как встречают Новый год в разных уголках России – необычные традиции в инфографике

21:48 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В России традиционно Новый год принято отмечать с размахом: с шампанским, наряженной елкой и праздничными блюдами. Но в нашей стране проживают представители около двухсот различных народов и у каждого – свои уникальные обычаи празднования Нового года.
Так, калмыки, буряты, народы Приволжья, помимо обычного празднования, соблюдают и свои традиции. Якуты отмечают Новый год еще и летом. Удмурты чтут традицию новогодних ряжений – считается, что люди в одежде наизнанку и перепачканными сажей лицами отпугивают злых духов и приносят удачу и здоровье (сейчас рядятся все больше для веселья). Интересно, что на новогоднем столе у жителей Бурятии присутствуют не только традиционные оливье и сельдь под шубой, но и национальное блюдо – буузы.
Эвенки и нанайцы также отмечают Новый год в дни летнего солнцестояния, а саами – малый народ с Кольского полуострова – Дедушку Мороза считают злым.
А зимний праздничный период у вепсов и карелов назывался "сюндума". Он приходится на период с Рождества до Крещения.
Подробнее об уникальных новогодних обычаях и традициях народов России - в информатике РИА Новости Крым.
ИнфографикаНовый годРоссияТрадицииПраздники и памятные даты
 
