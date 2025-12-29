https://crimea.ria.ru/20251229/gosdolg-ukrainy-prevysil-195-mlrd-dollarov--kak-vyzhivayut-ukraintsy-1152058522.html
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Госдолг Украины превысил 100% валового внутреннего продукта и достиг 195,2 миллиардов долларов, а реальный уровень жизни украинцев упал до рекордно низких отметок по итогам работы киевского режима в 2025 году. Такую статистику привел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По его словам, по итогам года госдолг страны вырастет еще – до 108,6% ВВП, а в 2026 году – до 110,4% ВВП. Инфляция достигла 107,7%, продукты питания за год подорожали более чем на 25%, при этом наибольший рост показали рыба, мясо, крупы, масло, хлеб и молочка. Цена на бензин в среднем выросла на три гривны (5,5 рублей – ред.) за литр, на дизель – на пять гривен, а в целом услуги для населения выросли в среднем на 39%.Кроме того, в стране до 5% увеличен военный сбор для населения и до 10% - для бизнеса; введены авансовые взносы для АЗС; налог на прибыль для банков поднят с 25 до 50%; для финансового рынка — с 18% до 25%. Зато совокупные расходы на образование и здравоохранение составляют лишь 2,71%.На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года, писал ранее британский журнал Economist.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетийУкраина получит новый транш от МВФ – каким будет долг КиеваДолжны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП
11:36 29.12.2025 (обновлено: 12:56 29.12.2025)
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Госдолг Украины превысил 100% валового внутреннего продукта и достиг 195,2 миллиардов долларов, а реальный уровень жизни украинцев упал до рекордно низких отметок по итогам работы киевского режима в 2025 году. Такую статистику привел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Долг растет, налоговое давление усиливается, уровень жизни падает и одновременно сохраняется привилегированное положение бюрократического слоя. Последствия выбранного Зеленским (Владимир, глава киевского режима - ред.) курса ощущает уже большинство населения", – констатировал Азаров.
По его словам, по итогам года госдолг страны вырастет еще – до 108,6% ВВП, а в 2026 году – до 110,4% ВВП. Инфляция достигла 107,7%, продукты питания за год подорожали более чем на 25%, при этом наибольший рост показали рыба, мясо, крупы, масло, хлеб и молочка. Цена на бензин в среднем выросла на три гривны (5,5 рублей – ред.) за литр, на дизель – на пять гривен, а в целом услуги для населения выросли в среднем на 39%.
Кроме того, в стране до 5% увеличен военный сбор для населения и до 10% - для бизнеса; введены авансовые взносы для АЗС; налог на прибыль для банков поднят с 25 до 50%; для финансового рынка — с 18% до 25%. Зато совокупные расходы на образование и здравоохранение составляют лишь 2,71%.
"Средняя зарплата по стране – 23,46 тысяч гривен. Зарплаты чиновников превышают средний уровень на 189%, разница составляет около 55 990 грн. Компенсационные выплаты народным депутатам увеличены втрое, минимальная зарплата нардепа достигла 266,6 тыс. грн. При этом прожиточный минимум заморожен с конца 2024 года на уровне 2920 грн", – констатировал экс-премьер.
На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться
к концу февраля 2026 года, писал ранее британский журнал Economist.
