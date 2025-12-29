Рейтинг@Mail.ru
Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд - РИА Новости Крым, 29.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251229/delo-o-napadenii-na-voditelya-skoroy-v-simferopole-peredano-v-sud-1152082842.html
Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд
Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд
В Крыму передали в суд уголовное дело об избиении симферопольского водителя скорой помощи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму передали в суд уголовное дело об избиении симферопольского водителя скорой помощи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся."Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя", – уточнили в республиканской прокуратуре.Также сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.
новости крыма, крым, скорая помощь, происшествия, прокуратура республики крым
Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд

Уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Симферополе передали в суд

17:04 29.12.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Симферополе в суд направлено уголовное дело о причинении повреждений водителю скорой помощи
В Симферополе в суд направлено уголовное дело о причинении повреждений водителю скорой помощи
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму передали в суд уголовное дело об избиении симферопольского водителя скорой помощи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"В Симферополе в суд направлено уголовное дело о причинении повреждений водителю скорой помощи, – проинформировали в надзорном ведомстве.

Об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся.
"Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя", – уточнили в республиканской прокуратуре.
Также сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
 
