Дело о нападении на водителя "скорой" в Симферополе передано в суд

В Крыму передали в суд уголовное дело об избиении симферопольского водителя скорой помощи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Крыму передали в суд уголовное дело об избиении симферопольского водителя скорой помощи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Об инциденте стало известно 5 декабря. Машина скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из внедорожника выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки злоумышленник скрылся."Уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя", – уточнили в республиканской прокуратуре.Также сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работника скорой помощи в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал докладКрымчанин убил знакомого и получил девять лет колонииСтроитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде

