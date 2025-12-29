https://crimea.ria.ru/20251229/chast-simferopolya-i-prigorod-ostalis-bez-sveta--1152069655.html

Часть Симферополя и пригород остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе несколько микрорайонов и десятки улиц обесточены из-за аварии на сетях. Также нет света в нескольких населенных пунктах Симферопольского района. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, в крымской столице нет света на улицах: Голубца, Зои Рухадзе, Кошевого, Кудряшова, Народная, Симферопольская, Туркенича, Тюленина, Хохлова и прилегающих к ним улицах/переулках. Обесточены и микрорайон Марьино, район Петровские Высоты; СОТ "Кооператор".Кроме того, частично обесточены сразу четыре населенных пункта в Симферопольском районе: Лозовое, Залесье, Петропавловка, Украинка.Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа, добавили на предприятии.Ранее в понедельник также свет отключили в Бахчисарайском и Джанкойском районах полуострова, из-за аварии на линии электропередачи обесточены оказались 19 населенных пунктов. За несколько часов до этого около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях опубликовало МЧС в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействовано более 100 единиц дорожной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абхазия полностью осталась без электричества – причинаАвария обесточила часть крымского ЮжнобережьяВ Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды

