Часть Бахчисарая и семь сел района остались без света - РИА Новости Крым, 29.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251229/chast-bakhchisaraya-i-sem-sel-rayona-ostalis-bez-sveta-1152053395.html
Часть Бахчисарая и семь сел района остались без света
2025-12-29T08:28
2025-12-29T08:28
бахчисарайский район
бахчисарай
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133596188_0:143:589:474_1920x0_80_0_0_173775ed441ef0ae27156df6cf6717bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма, а также частично сам Бахчисарай обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к работе, планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
бахчисарайский район
бахчисарай
бахчисарайский район, бахчисарай, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, отключение электроэнергии в крыму
08:28 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма, а также частично сам Бахчисарай обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в Бахчисарайском районе, населенные пункты: Бахчисарай (частично), Плотинное, Счастливое, Зеленое, Аромат, Нагорное, Богатырь, Многоречье", - говорится в сообщении.

Энергетики уже приступили к работе, планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
