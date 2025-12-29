https://crimea.ria.ru/20251229/chast-bakhchisaraya-i-sem-sel-rayona-ostalis-bez-sveta-1152053395.html
Часть Бахчисарая и семь сел района остались без света
Семь населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма, а также частично сам Бахчисарай обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T08:28
2025-12-29T08:28
2025-12-29T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма, а также частично сам Бахчисарай обесточены из-за аварии на сетях. Сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже приступили к работе, планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бахчисарайский район
бахчисарай
