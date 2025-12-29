https://crimea.ria.ru/20251229/bolshe-900-doz-krymchanina-podozrevayut-v-pokushenii-na-sbyt-narkotikov-1152057683.html

Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Больше 900 доз: крымчанина подозревают в покушении на сбыт наркотиков

Крымские правоохранители поймали ранее судимого жителя региона со свертками эфедрона в кармане. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в...

2025-12-29T11:16

2025-12-29T11:16

2025-12-29T11:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители поймали ранее судимого жителя региона со свертками эфедрона в кармане. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте.По информации оперативников, в ходе личного досмотра в потайном кармане одежды подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 27 свертков с веществом. По заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством эфедрон общей массой свыше 13 граммов, что является крупным размером.По месту жительства подозреваемого полицейскими изъято более 1000 зип-пакетов и свыше 900 расфасованных свертков с порошкообразным веществом, уточнили правоохранители.Кроме того, изъяты упаковочные материалы, записные книжки, электронные устройства, банковские карты и денежные средства, имеющие доказательственное значение.Также правоохранителями установлено местонахождение "тайников-закладок", оборудованных подозреваемым. Из них изъято 29 свертков с порошкообразным веществом."Все изъятое направлено на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности, возможных соучастников, а также каналы поставки и сбыта наркотиков", – добавили в МВД.Возбуждено уголовное дел, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее сообщалось, что больше 1200 предполагаемых "закладок" обнаружили и изъяли в Крыму у 38-летнего приезжего из Краснодара. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиковВ Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиковФасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков

