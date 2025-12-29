https://crimea.ria.ru/20251229/avtomobil-s-lyudmi-zastryal-v-zasnezhennykh-gorakh-kryma-1152062396.html
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
2025-12-29T12:30
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Машину с двумя людьми эвакуировали из снежного заноса в горах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.Сообщение о том, что на Караби-Яйле в снежном покрове застряла машина с двумя людьми, поступило накануне вечером. На место выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели при помощи такелажного оборудования эвакуировали автомобиль и сопроводили людей на авто к населенному пункту. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне на полуострове прошли снегопады, на дорогах круглосуточно работает спецтехника. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Также синоптики предупредили о дальнейшем усилении ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту прибыло усиление для расчистки дорог и улиц от снегаОбстановка на дорогах Крыма утром в понедельникВетер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
