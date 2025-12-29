Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
Машину с двумя людьми эвакуировали из снежного заноса в горах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Машину с двумя людьми эвакуировали из снежного заноса в горах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.Сообщение о том, что на Караби-Яйле в снежном покрове застряла машина с двумя людьми, поступило накануне вечером. На место выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Спасатели при помощи такелажного оборудования эвакуировали автомобиль и сопроводили людей на авто к населенному пункту. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне на полуострове прошли снегопады, на дорогах круглосуточно работает спецтехника. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Также синоптики предупредили о дальнейшем усилении ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах.
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма

МЧС: в горах Крыма из снежного заноса эвакуировали автомобиль с двумя людьми

12:30 29.12.2025
 
Автомобиль с людьми застрял в заснеженных горах Крыма
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Машину с двумя людьми эвакуировали из снежного заноса в горах Крыма. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.
Сообщение о том, что на Караби-Яйле в снежном покрове застряла машина с двумя людьми, поступило накануне вечером. На место выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Автомобиль с туристами обнаружили в районы горы Кара-Тау, в медицинской помощи они не нуждались", – сказано в сообщении.
Спасатели при помощи такелажного оборудования эвакуировали автомобиль и сопроводили людей на авто к населенному пункту.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне на полуострове прошли снегопады, на дорогах круглосуточно работает спецтехника. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Также синоптики предупредили о дальнейшем усилении ветра, с порывами до 35 м/с в горах. Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, в том числе на дорогах.
