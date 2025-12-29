https://crimea.ria.ru/20251229/avariya-obestochila-chast-krymskogo-yuzhnoberezhya-1152057391.html
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Ялта и два южнобережных поселка обесточены в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.12.2025
2025-12-29T11:05
2025-12-29T11:05
2025-12-29T11:05
погода в крыму
штормовое предупреждение
ялта
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_460fb359f08c3a51686dc011bc6f3441.jpg
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка обесточены в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.Утром в понедельник сообщалось также, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку по данному факту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Бахчисарая и семь сел района остались без светаВ Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанцийВетер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4f40f49a83c966fc0fd52734f45bd40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, штормовое предупреждение, ялта, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго"
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии