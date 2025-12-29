Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Ялта и два южнобережных поселка обесточены в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
погода в крыму
штормовое предупреждение
ялта
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка обесточены в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.Утром в понедельник сообщалось также, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку по данному факту.
ялта
крым
погода в крыму, штормовое предупреждение, ялта, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго"
Авария обесточила часть крымского Южнобережья

Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии

11:05 29.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Ялта и два южнобережных поселка обесточены в понедельник днем из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Городской округ Ялта. Населенные пункты частично: Ялта, Соколиное, Охотничье", - перечислили в энергоснабжающей организации.
По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, на месте работают аварийные бригады.
Утром в понедельник сообщалось также, что около 17 тысяч человек в трех районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку по данному факту.
Погода в КрымуШтормовое предупреждениеЯлтаОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"
 
