"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната
"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната
"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната
"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната
- О чем ты мечтаешь?
2025-12-29T14:02
2025-12-29T14:02
крым
новости крыма
международная медиагруппа "россия сегодня"
дети
гу мчс рф по республике крым
мвд по республике крым
сергей ганзий
видео
- О чем ты мечтаешь?- Очень хочу свой скейт!- А я – наушники и погладить пингвина!- Я бы хотел прокатиться на пожарной машине!- И на машине полиции, да с мигалками!20 воспитанников Евпаторийской санаторной школы-интерната стали счастливее благодаря "Елке желаний" от РИА Новости Крым. Благотворительная акция проходила в редакции весь декабрь, добрыми волшебниками для детей стали сотрудники МЧС, Ростехнадзора, Крымской железной дороги, Роспотребнадзора, Госсовета республики, а также министры и многие другие. Впервые в этом году в ней приняли участие ветераны спецоперации.В канун Нового года сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" приехали в интернат с подарками. Ребята встретили их с радостью и нетерпением. И хоть возраст детей разный, от 8 до 15 лет, но всех их объединило одно – вера в сказку.Первыми их поздравили главные сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка. Каждому подарили сладкий подарок и сказали добрые слова. После них праздничный марафон подхватили сотрудники республиканского главка МЧС России и министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Они лично приехали поздравить ребят и подарить им подарки.Глава минкурортов, помимо исполнения желания одного из детей, подарил интернату сертификат на групповую экскурсию с посещением достопримечательностей.А сотрудники МЧС осуществили заветную мечту Ильи – прокатиться на пожарной машине. Она прикатила прямо ко входу в интернат и под вой сирен забрала мальчика на, пожалуй, самую необычную экскурсию в его жизни.Похожая мечта была у Леши, но он мечтал прокатиться не на пожарной, а на полицейской машине. Да не просто так, а с мигалками и по городу. Каково же было удивление ребят, когда из подъехавшей ко входу машины ДПС раздалось "Алексей, выходи!"Также уже осуществились желания воспитанников интерната сходить в дельфинарий и аквариум, покататься на коньках, побывать за кулисами театра и пройти на ходулях. В январе один из ребят погрузится в профессию машиниста, другой – сходит в кроликопарк, третий – побывает с друзьями в музее электричества. Также детей ждут поездка на фабрику мороженого, поход в парк миниатюр и зоопарк в Бахчисарае, экскурсия на хлебозавод. Впереди у них много приятных впечатлений и открытий!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
крым, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", дети, гу мчс рф по республике крым, мвд по республике крым, сергей ганзий, видео
"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната

Катание на машине МЧС и занятие на ходулях - итоги "Елки желаний" от РИА Новости Крым

14:02 29.12.2025
 
Евгения Мартыненко, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым
Евгения Мартыненко
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым
- О чем ты мечтаешь?
- Очень хочу свой скейт!
- А я – наушники и погладить пингвина!
- Я бы хотел прокатиться на пожарной машине!
- И на машине полиции, да с мигалками!
20 воспитанников Евпаторийской санаторной школы-интерната стали счастливее благодаря "Елке желаний" от РИА Новости Крым. Благотворительная акция проходила в редакции весь декабрь, добрыми волшебниками для детей стали сотрудники МЧС, Ростехнадзора, Крымской железной дороги, Роспотребнадзора, Госсовета республики, а также министры и многие другие. Впервые в этом году в ней приняли участие ветераны спецоперации.
"Новый год – праздник волшебства и веры в чудо! И мы очень хотим сделать детей чуточку счастливее! Желания у них самые разные – кто-то хочет куклу, скейт или набор для творчества, а кто-то – научиться ходить на ходулях, погладить пингвина, покататься на коньках или прокатиться на пожарной машине. Благодаря нашим добрым волшебникам их заветные желания исполняются", - сказала шеф-редактор РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
В канун Нового года сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" приехали в интернат с подарками. Ребята встретили их с радостью и нетерпением. И хоть возраст детей разный, от 8 до 15 лет, но всех их объединило одно – вера в сказку.
Первыми их поздравили главные сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка. Каждому подарили сладкий подарок и сказали добрые слова. После них праздничный марафон подхватили сотрудники республиканского главка МЧС России и министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Они лично приехали поздравить ребят и подарить им подарки.
"В чудеса верят абсолютно все – и взрослые, и дети. И всегда хочется, чтобы исполнялись самые заветные желания. В новом году я хочу пожелать вам, чтобы все ваши желания и мечты осуществлялись, чтоб в учебе все получалось и появилось много новых друзей", - пожелал Ганзий.
Глава минкурортов, помимо исполнения желания одного из детей, подарил интернату сертификат на групповую экскурсию с посещением достопримечательностей.
А сотрудники МЧС осуществили заветную мечту Ильи – прокатиться на пожарной машине. Она прикатила прямо ко входу в интернат и под вой сирен забрала мальчика на, пожалуй, самую необычную экскурсию в его жизни.
"Верьте в свои мечты, и они обязательно сбудутся, как сегодня сбывается мечта Ильи Брюта. Начальник Главного управления МЧС России по РК Аркадий Ожигин вытянул на "Елке желаний" твое желание и сегодня ты получаешь то, что просил: набор юного химика и поездку на пожарной машине. С наступающим! ", - сказал начальник отряда ГУ МЧС России по РК Илья Перехватов.
Похожая мечта была у Леши, но он мечтал прокатиться не на пожарной, а на полицейской машине. Да не просто так, а с мигалками и по городу. Каково же было удивление ребят, когда из подъехавшей ко входу машины ДПС раздалось "Алексей, выходи!"
Также уже осуществились желания воспитанников интерната сходить в дельфинарий и аквариум, покататься на коньках, побывать за кулисами театра и пройти на ходулях. В январе один из ребят погрузится в профессию машиниста, другой – сходит в кроликопарк, третий – побывает с друзьями в музее электричества.
Также детей ждут поездка на фабрику мороженого, поход в парк миниатюр и зоопарк в Бахчисарае, экскурсия на хлебозавод. Впереди у них много приятных впечатлений и открытий!
Лента новостейМолния