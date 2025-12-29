https://crimea.ria.ru/20251229/aleksey-vykhodi-kak-v-krymu-osuschestvili-zhelaniya-detey-iz-internata-1152061543.html

"Алексей, выходи!": как в Крыму осуществили желания детей из интерната

- О чем ты мечтаешь? РИА Новости Крым, 29.12.2025

2025-12-29T14:02

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152069491_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27d06ef13a2c9c72d01df33d405914a6.jpg

- О чем ты мечтаешь?- Очень хочу свой скейт!- А я – наушники и погладить пингвина!- Я бы хотел прокатиться на пожарной машине!- И на машине полиции, да с мигалками!20 воспитанников Евпаторийской санаторной школы-интерната стали счастливее благодаря "Елке желаний" от РИА Новости Крым. Благотворительная акция проходила в редакции весь декабрь, добрыми волшебниками для детей стали сотрудники МЧС, Ростехнадзора, Крымской железной дороги, Роспотребнадзора, Госсовета республики, а также министры и многие другие. Впервые в этом году в ней приняли участие ветераны спецоперации.В канун Нового года сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" приехали в интернат с подарками. Ребята встретили их с радостью и нетерпением. И хоть возраст детей разный, от 8 до 15 лет, но всех их объединило одно – вера в сказку.Первыми их поздравили главные сказочные герои - Дед Мороз и Снегурочка. Каждому подарили сладкий подарок и сказали добрые слова. После них праздничный марафон подхватили сотрудники республиканского главка МЧС России и министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Они лично приехали поздравить ребят и подарить им подарки.Глава минкурортов, помимо исполнения желания одного из детей, подарил интернату сертификат на групповую экскурсию с посещением достопримечательностей.А сотрудники МЧС осуществили заветную мечту Ильи – прокатиться на пожарной машине. Она прикатила прямо ко входу в интернат и под вой сирен забрала мальчика на, пожалуй, самую необычную экскурсию в его жизни.Похожая мечта была у Леши, но он мечтал прокатиться не на пожарной, а на полицейской машине. Да не просто так, а с мигалками и по городу. Каково же было удивление ребят, когда из подъехавшей ко входу машины ДПС раздалось "Алексей, выходи!"Также уже осуществились желания воспитанников интерната сходить в дельфинарий и аквариум, покататься на коньках, побывать за кулисами театра и пройти на ходулях. В январе один из ребят погрузится в профессию машиниста, другой – сходит в кроликопарк, третий – побывает с друзьями в музее электричества. Также детей ждут поездка на фабрику мороженого, поход в парк миниатюр и зоопарк в Бахчисарае, экскурсия на хлебозавод. Впереди у них много приятных впечатлений и открытий!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

