Абхазия полностью осталась без электричества – причина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251229/abkhaziya-polnostyu-ostalas-bez-elektrichestva--prichina-1152064982.html
Абхазия полностью осталась без электричества – причина
Абхазия полностью осталась без электричества – причина - РИА Новости Крым, 29.12.2025
Абхазия полностью осталась без электричества – причина
Вся Абхазия осталась без света из-за аварийного отключения на высоковольтных линиях в понедельник к полудню. Об этом сообщает Министерство энергетики... РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вся Абхазия осталась без света из-за аварийного отключения на высоковольтных линиях в понедельник к полудню. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.Аварийное отключение произошло на высоковольтной линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара", уточнили в минэнерго."Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП", – добавили в публикации.Также в понедельник днем стало известно, что около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка также обесточены в понедельник днем.
абхазия, электричество, новости, отключение электроэнергии, происшествия
Абхазия полностью осталась без электричества – причина

Вся Абхазия осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях – минэнерго

12:57 29.12.2025
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вся Абхазия осталась без света из-за аварийного отключения на высоковольтных линиях в понедельник к полудню. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.
"Без света остались все районы Абхазии", – сказано в сообщении.
Аварийное отключение произошло на высоковольтной линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара", уточнили в минэнерго.
"Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП", – добавили в публикации.
Также в понедельник днем стало известно, что около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.
Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка также обесточены в понедельник днем.
