Абхазия полностью осталась без электричества – причина

Абхазия полностью осталась без электричества – причина - РИА Новости Крым, 29.12.2025

Абхазия полностью осталась без электричества – причина

29.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Вся Абхазия осталась без света из-за аварийного отключения на высоковольтных линиях в понедельник к полудню. Об этом сообщает Министерство энергетики республики.Аварийное отключение произошло на высоковольтной линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара", уточнили в минэнерго."Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП", – добавили в публикации.Также в понедельник днем стало известно, что около 17 тысяч человек в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах Крыма остались без электричества из-за непогоды, ведутся восстановительные работы. Республиканская прокуратура начала проверку.Кроме того из-за аварии на сетях Ялта и два южнобережных поселка также обесточены в понедельник днем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный снегопад обрушился на Крым: обстановка в городах и на дорогахВ Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанцийКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь

