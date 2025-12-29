https://crimea.ria.ru/20251229/27-let-v-kolonii-za-pokushenie-na-terakt---v-melitopole-osudili-muzhchinu-1152064635.html

27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и попытку подрыва автомобиля.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303286_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4a745186744aedc4832e1522cc53532.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и попытку подрыва автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Следователи установили, что подсудимый в период с августа по ноябрь 2022 г., находясь на территории Запорожской области, согласился на предложение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины вступить и участвовать в созданном террористическом сообществе.В осенью 2022 года мужчина получил взрывчатку в Мелитополе. Хранил ее до весны 2023 года. Затем по видеоинструкции научился пользоваться СВУ.В период с 20 мая по 13 июня 2023 г. наблюдал за используемым потерпевшим автомобилем."13 июня мужчина перевез СВУ из места незаконного хранения во двор дома, где умышленно прикрепил под днище автомобиля потерпевшего СВУ с водительской стороны для последующего подрыва в момент запуска двигателя автомобиля", - уточнили в пресс-службе.Однако потерпевший обнаружил взрывчатку и сообщил правоохранителям. 5 июля 2023 года преступника задержали.Как сообщалось ранее, полковник ВСУ признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуЖитель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флотаВ Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге

