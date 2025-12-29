Рейтинг@Mail.ru
27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину - РИА Новости Крым, 29.12.2025
27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину - РИА Новости Крым, 29.12.2025
27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и попытку подрыва автомобиля. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 29.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и попытку подрыва автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Следователи установили, что подсудимый в период с августа по ноябрь 2022 г., находясь на территории Запорожской области, согласился на предложение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины вступить и участвовать в созданном террористическом сообществе.В осенью 2022 года мужчина получил взрывчатку в Мелитополе. Хранил ее до весны 2023 года. Затем по видеоинструкции научился пользоваться СВУ.В период с 20 мая по 13 июня 2023 г. наблюдал за используемым потерпевшим автомобилем."13 июня мужчина перевез СВУ из места незаконного хранения во двор дома, где умышленно прикрепил под днище автомобиля потерпевшего СВУ с водительской стороны для последующего подрыва в момент запуска двигателя автомобиля", - уточнили в пресс-службе.Однако потерпевший обнаружил взрывчатку и сообщил правоохранителям. 5 июля 2023 года преступника задержали.
Новости
27 лет в колонии за покушение на теракт - в Мелитополе осудили мужчину

Мужчину приговорили к 27 годам за попытку теракта в Мелитополе

12:52 29.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 27 годам лишения свободы за участие в террористическом сообществе и попытку подрыва автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Следователи установили, что подсудимый в период с августа по ноябрь 2022 г., находясь на территории Запорожской области, согласился на предложение сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины вступить и участвовать в созданном террористическом сообществе.
Организаторы террористического сообщества планировали подрыв СВУ самодельного взрывного устройства, чтобы убить начальника дорожно-эксплуатационного управления ГУП "Управление автомобильными дорогами Запорожской области, рассказали в ведомстве.
В осенью 2022 года мужчина получил взрывчатку в Мелитополе. Хранил ее до весны 2023 года. Затем по видеоинструкции научился пользоваться СВУ.
В период с 20 мая по 13 июня 2023 г. наблюдал за используемым потерпевшим автомобилем.
"13 июня мужчина перевез СВУ из места незаконного хранения во двор дома, где умышленно прикрепил под днище автомобиля потерпевшего СВУ с водительской стороны для последующего подрыва в момент запуска двигателя автомобиля", - уточнили в пресс-службе.
Однако потерпевший обнаружил взрывчатку и сообщил правоохранителям. 5 июля 2023 года преступника задержали.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 700 000 рублей", - резюмировали в суде.
Как сообщалось ранее, полковник ВСУ признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению.
