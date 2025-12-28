https://crimea.ria.ru/20251228/vosem-krymskikh-poezdov-opazdyvayut-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-1152047288.html

Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области

2025-12-28T16:50

2025-12-28T16:50

2025-12-28T17:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Восемь поездов в Крым и из Крыма все еще опаздывают после схода локомотива в Ростовской области, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В том числе, на два часа опаздывает поезд №018 Москва - Симферополь, на 2,5 часа – № 068 Москва - Симферополь, на три часа – №077 Санкт-Петербург - Симферополь.На 4,5 часа опаздывает состав №028 Симферополь - Москва, На пять часов – поезда №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, №068 Симферополь - Москва. С задержкой на 1,5 часа следует состав №078 Симферополь - Санкт-Петербург.Время задержки в пути может измениться, уточняют в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

