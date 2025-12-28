https://crimea.ria.ru/20251228/vosem-krymskikh-poezdov-opazdyvayut-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-1152047288.html
Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
Восемь поездов в Крым и из Крыма все еще опаздывают после схода локомотива в Ростовской области, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T16:50
2025-12-28T16:50
2025-12-28T17:03
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
гранд сервис экспресс
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
поезд
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125933771_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_75214cf61da2bdd3340c2a8b50a06235.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Восемь поездов в Крым и из Крыма все еще опаздывают после схода локомотива в Ростовской области, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В том числе, на два часа опаздывает поезд №018 Москва - Симферополь, на 2,5 часа – № 068 Москва - Симферополь, на три часа – №077 Санкт-Петербург - Симферополь.На 4,5 часа опаздывает состав №028 Симферополь - Москва, На пять часов – поезда №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, №068 Симферополь - Москва. С задержкой на 1,5 часа следует состав №078 Симферополь - Санкт-Петербург.Время задержки в пути может измениться, уточняют в компании.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125933771_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_316b359337cf468325dc3c5494b470c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), поезд, новости
Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
Восемь поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области – перевозчик
16:50 28.12.2025 (обновлено: 17:03 28.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Восемь поездов в Крым и из Крыма все еще опаздывают после схода локомотива в Ростовской области, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"На 16.00 в пути задерживаются 8 поездов "Таврия", – сказано в сообщении.
В том числе, на два часа опаздывает поезд №018 Москва - Симферополь, на 2,5 часа – № 068 Москва - Симферополь, на три часа – №077 Санкт-Петербург - Симферополь.
На 4,5 часа опаздывает состав №028 Симферополь - Москва, На пять часов – поезда №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, №068 Симферополь - Москва. С задержкой на 1,5 часа следует состав №078 Симферополь - Санкт-Петербург.
Время задержки в пути может измениться, уточняют в компании.
Грузовой поезд сошел с рельсов
в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма
, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям
во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.