Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T10:32
2025-12-28T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
РИА Новости Крым
Новости
Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение

10:32 28.12.2025 (обновлено: 10:37 28.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.

"Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с", - сообщили в ведомстве.

