Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T10:32
2025-12-28T10:32
2025-12-28T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
10:32 28.12.2025 (обновлено: 10:37 28.12.2025)