В Сочи горит автосервис – есть пострадавший

В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек. РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T15:11

2025-12-28T15:11

2025-12-28T15:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек."Огонь охватил 1000 квадратов здания. Предварительно, пострадал один человек", – сказано в сообщении.К этому времени пожар локализован. Всего на месте работают 45 специалистов и 12 единиц техники, уточнили в МЧС России.В Крыму за год от огня спасли 23 села и почти 100 000 человек, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.

