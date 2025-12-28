Рейтинг@Mail.ru
В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
https://crimea.ria.ru/20251228/v-sochi-gorit-avtoservis--est-postradavshiy-1152045430.html
В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
В Сочи горит автосервис – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 28.12.2025
В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек. РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек."Огонь охватил 1000 квадратов здания. Предварительно, пострадал один человек", – сказано в сообщении.К этому времени пожар локализован. Всего на месте работают 45 специалистов и 12 единиц техники, уточнили в МЧС России.В Крыму за год от огня спасли 23 села и почти 100 000 человек, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.
В Сочи горит автосервис – есть пострадавший

МЧС: в Сочи при пожаре на автосервисе пострадал человек

15:11 28.12.2025 (обновлено: 15:14 28.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек.
"Огонь охватил 1000 квадратов здания. Предварительно, пострадал один человек", – сказано в сообщении.
К этому времени пожар локализован. Всего на месте работают 45 специалистов и 12 единиц техники, уточнили в МЧС России.
В Крыму за год от огня спасли 23 села и почти 100 000 человек, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.
Под Алуштой в Крыму горит магазин
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
В Крыму спасли человека из горящей квартиры
 
