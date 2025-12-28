https://crimea.ria.ru/20251228/v-sochi-gorit-avtoservis--est-postradavshiy-1152045430.html
В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T15:11
2025-12-28T15:11
2025-12-28T15:14
сочи
пожар
происшествия
новости
мчс краснодарского края
краснодарский край
кубань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152045554_0:28:896:532_1920x0_80_0_0_db2e34f37cada8f13d23a1a805a0cce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Сочи огнеборцы МЧС России тушат автосервис. Как сообщает пресс-служба ведомства, в огне пострадал один человек."Огонь охватил 1000 квадратов здания. Предварительно, пострадал один человек", – сказано в сообщении.К этому времени пожар локализован. Всего на месте работают 45 специалистов и 12 единиц техники, уточнили в МЧС России.В Крыму за год от огня спасли 23 села и почти 100 000 человек, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.
сочи
краснодарский край
кубань
Новости
ru-RU
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152045554_75:0:822:560_1920x0_80_0_0_53bd6e62aaaaa6daf90cf180b719450b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, пожар, происшествия, новости, мчс краснодарского края, краснодарский край, кубань
15:11 28.12.2025 (обновлено: 15:14 28.12.2025)