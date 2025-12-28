Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/v-sevastopole-zakryli-reyd-na-ves-ponedelnik-1152048145.html
В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник - РИА Новости Крым, 28.12.2025
В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
В понедельник в Севастополе отменят все рейсы морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T18:12
2025-12-28T18:12
новости севастополя
севастополь
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
крымская погода
погода
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе отменят все рейсы морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма."29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. А также дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с", - сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/veter-35-ms-i-silnyy-gololed-v-krymu-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1152041578.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, крымская погода, погода, штормовое предупреждение
В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник

29 декабря рейд в Севастополе будет перекрыт весь день

18:12 28.12.2025
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе отменят все рейсы морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
"29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. А также дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с", - сообщили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
10:32
Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
 
Новости СевастополяСевастопольКрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеКрымская погодаПогодаШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Снегопад обрушился на Севастополь
19:57Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
19:55Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
19:33Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
19:04Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
18:38Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
18:12В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
18:02Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
17:52Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
15:25Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива
15:18Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
15:11В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
14:56Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
14:46Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя
Лента новостейМолния