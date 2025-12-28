https://crimea.ria.ru/20251228/v-sevastopole-zakryli-reyd-na-ves-ponedelnik-1152048145.html
В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
В понедельник в Севастополе отменят все рейсы морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе отменят все рейсы морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды. Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма."29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. А также дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с", - сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
