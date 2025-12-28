Рейтинг@Mail.ru
Умерла Брижит Бардо - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/umerla-bridzhit-bardo-1152043338.html
Умерла Брижит Бардо
Умерла Брижит Бардо - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Умерла Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T12:41
2025-12-28T13:29
утраты
в мире
франция
культура
искусство
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152043398_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_47d45bcbcf0bcf95cef2ea002c1a05ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы.В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды. В 1960-1970-х записала несколько музыкальных альбомов, с начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо". Автор нескольких книг, в том числе мемуаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251225/umerla-vera-alentova-1151978093.html
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152043398_69:0:1173:828_1920x0_80_0_0_1a17a907d1c685b41a8f658603e0e711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, в мире, франция, культура, искусство , кино
Умерла Брижит Бардо

Брижит Бардо умерла на 92 году жизни

12:41 28.12.2025 (обновлено: 13:29 28.12.2025)
 
© РИА НовостиБриджит Бардо
Бриджит Бардо - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы.

"Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года", - передает агентство.

В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды.
В 1960-1970-х записала несколько музыкальных альбомов, с начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо". Автор нескольких книг, в том числе мемуаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
25 декабря, 14:32
Умерла Вера Алентова
 
УтратыВ миреФранцияКультураИскусствоКино
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Брижит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Брижит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
11:43О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
11:39ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
11:12Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
10:42"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
10:38Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:32Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
10:18Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
10:11Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Лента новостейМолния