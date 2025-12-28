https://crimea.ria.ru/20251228/umerla-bridzhit-bardo-1152043338.html
Умерла Брижит Бардо
Умерла Брижит Бардо - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Умерла Брижит Бардо
Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T12:41
2025-12-28T12:41
2025-12-28T13:29
утраты
в мире
франция
культура
искусство
кино
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы.В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды. В 1960-1970-х записала несколько музыкальных альбомов, с начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо". Автор нескольких книг, в том числе мемуаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
