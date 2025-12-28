Рейтинг@Mail.ru
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщается в воскресной... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T12:38
2025-12-28T12:38
удары по украине
украина
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Кроме того поражены цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места сборки ударных беспилотников дальнего действия и подготовки их к запуску, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 370 беспилотников, добавили в МО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщается в воскресной сводке Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сводке.
Кроме того поражены цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места сборки ударных беспилотников дальнего действия и подготовки их к запуску, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 370 беспилотников, добавили в МО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
