Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики

Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики

Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщается в воскресной... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T12:38

2025-12-28T12:38

2025-12-28T12:38

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/13/1122712849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f89458e82695e496bf8eaaade7f55fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Кроме того поражены цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места сборки ударных беспилотников дальнего действия и подготовки их к запуску, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 370 беспилотников, добавили в МО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНРНовости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемниковПутин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами

Новости

