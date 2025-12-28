https://crimea.ria.ru/20251228/udary-vozmezdiya-na-ukraine-porazheny-obekty-energetiki-1152043131.html
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Кроме того поражены цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места сборки ударных беспилотников дальнего действия и подготовки их к запуску, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 370 беспилотников, добавили в МО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНРНовости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемниковПутин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
