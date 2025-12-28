Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.Президент США объявил, что примет Владимира Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго во Флориде."Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. Пресса приглашена", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским

Трамп заявил, что провел хороший разговор с Путиным до встречи с Зеленским

19:57 28.12.2025 (обновлено: 20:18 28.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с президентом Украины (Владимиром - ред.) Зеленским", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США объявил, что примет Владимира Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго во Флориде.
"Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. Пресса приглашена", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
