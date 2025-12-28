https://crimea.ria.ru/20251228/tramp-zayavil-chto-pogovoril-s-putinym-do-vstrechi-s-zelenskim-1152048690.html
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
2025-12-28T19:57
2025-12-28T19:57
2025-12-28T20:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.Президент США объявил, что примет Владимира Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго во Флориде."Встреча пройдет в главном обеденном зале Мар-а-Лаго. Пресса приглашена", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:57 28.12.2025 (обновлено: 20:18 28.12.2025)