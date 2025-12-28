Рейтинг@Mail.ru
Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/tramp-skazal-o-kontse-svo---zayavleniya-na-vstreche-s-zelenskim-1152049700.html
Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским
Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским
Конфликт на Украине может закончится быстро, контуры сделки уже имеются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T21:48
2025-12-28T21:49
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
новости сво
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152049549_0:22:918:538_1920x0_80_0_0_b59c31bdba8db0f03f73f611e5757550.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может закончится быстро, контуры сделки уже имеются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Он также заявил, что "контуры сделки по Украине уже имеются", отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будет в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта.Он также проинформировал, что после переговоров с Зеленским намерен снова позвонить президенту РФ Владимиру Путиным и переговорить с европейцами.Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поговорил с Путиным до встречи с ЗеленскимЗеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
https://crimea.ria.ru/20251228/putin-i-tramp-obsudili-konflikt-na-ukraine---glavnoe-1152049064.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152049549_86:0:833:560_1920x0_80_0_0_de953e56a0ec8417f6f42011f49518c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, новости сво, политика
Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским

Когда закончится СВО - ответ Трампа

21:48 28.12.2025 (обновлено: 21:49 28.12.2025)
 
© Скриншот видеоВстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США
© Скриншот видео
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может закончится быстро, контуры сделки уже имеются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
"Если мы сейчас не найдем конец этому конфликту, миллионы людей еще будут убиты, а никто этого не хочет. Я думаю, это будет быстро", – заявил американский президент.
Он также заявил, что "контуры сделки по Украине уже имеются", отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будет в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта.
Он также проинформировал, что после переговоров с Зеленским намерен снова позвонить президенту РФ Владимиру Путиным и переговорить с европейцами.
Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США
"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
20:58
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
 
Владимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраинаНовости СВОПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
22:33Переговоры по Украине и ЧП в Ростовской области – главное за день
21:48Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским
20:58Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
20:47Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников
20:29Снегопад обрушился на Севастополь
20:03Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
19:57Трамп поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
19:33Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
19:04Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
18:38Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
18:12В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
18:02Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
17:52Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
Лента новостейМолния