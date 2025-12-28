https://crimea.ria.ru/20251228/tramp-skazal-o-kontse-svo---zayavleniya-na-vstreche-s-zelenskim-1152049700.html

Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским

Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским

Конфликт на Украине может закончится быстро, контуры сделки уже имеются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского РИА Новости Крым, 28.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может закончится быстро, контуры сделки уже имеются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Он также заявил, что "контуры сделки по Украине уже имеются", отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будет в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта.Он также проинформировал, что после переговоров с Зеленским намерен снова позвонить президенту РФ Владимиру Путиным и переговорить с европейцами.Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поговорил с Путиным до встречи с ЗеленскимЗеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа

