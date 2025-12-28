Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в Сочи – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/strelba-v-sochi--vlasti-nazvali-prichinu-1152040931.html
Стрельба в Сочи – власти назвали причину
Стрельба в Сочи – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Стрельба в Сочи – власти назвали причину
В Морском порту Сочи в воскресенье пройдут учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T09:48
2025-12-28T09:48
сочи
атаки всу
безопасность
стрельба
учения
армия и флот
новости
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/10/1119056585_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c639ce8b9a611b4c69ccb518c8c7563b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Морском порту Сочи в воскресенье пройдут учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города.В этой связи горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громкоПорт Новороссийска закрывают - власти назвали причинуВ Севастополе весь день будут стрелять
сочи
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/10/1119056585_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7ae3d6c30c6359b86c26849c5b7a225e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, атаки всу, безопасность, стрельба, учения, армия и флот, новости, кубань, краснодарский край
Стрельба в Сочи – власти назвали причину

В морском порту Сочи пройдут учебные стрельбы

09:48 28.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПричал в порту Сочи
Причал в порту Сочи - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Морском порту Сочи в воскресенье пройдут учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города.
"Сегодня 28 декабря в 11:30 в Морском порту Сочи пройдут учебные стрельбы", - сказано в сообщении.
В этой связи горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие.
В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко
Порт Новороссийска закрывают - власти назвали причину
В Севастополе весь день будут стрелять
 
СочиАтаки ВСУБезопасностьСтрельбаУченияАрмия и флотНовостиКубаньКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
08:16Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
07:52Что дарить на Новый год из Крыма
07:09Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:38Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
23:35Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
22:32Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
21:48Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
21:20Полный доклад Герасимова о ходе СВО
21:17Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
Лента новостейМолния