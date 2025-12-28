https://crimea.ria.ru/20251228/strelba-v-sochi--vlasti-nazvali-prichinu-1152040931.html
Стрельба в Сочи – власти назвали причину
Стрельба в Сочи – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Стрельба в Сочи – власти назвали причину
В Морском порту Сочи в воскресенье пройдут учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Морском порту Сочи в воскресенье пройдут учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города.В этой связи горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие.В приграничных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громкоПорт Новороссийска закрывают - власти назвали причинуВ Севастополе весь день будут стрелять
