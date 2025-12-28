Рейтинг@Mail.ru
Снегопад обрушился на Севастополь - РИА Новости Крым, 28.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251228/snegopad-obrushilsya-na-sevastopol-1152048876.html
Снегопад обрушился на Севастополь
Снегопад обрушился на Севастополь - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Снегопад обрушился на Севастополь
Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2025
штормовое предупреждение
севастополь
новости севастополя
дороги
городская среда
погода
крымская погода
погода в крыму
правительство севастополя
севавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег. Об этом сообщает правительство Севастополя."В городе возможен гололед. В центре сейчас дождь, а вот на подъездах убирают снег с дороги", - говорится в сообщении правительства со ссылкой на Севавтодор.В компании напомнили, что при обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.Специалисты рекомендуют тем, кто не успел "переобуть" свой автомобиль в зимнюю резину, воспользоваться общественным транспортом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
Новости
штормовое предупреждение, севастополь, новости севастополя, дороги, городская среда, погода, крымская погода, погода в крыму, правительство севастополя, севавтодор
Снегопад обрушился на Севастополь

Снегопад обрушился на Севастополь

20:29 28.12.2025 (обновлено: 20:30 28.12.2025)
 
Уборка снега на улицах Севастополя
Уборка снега на улицах Севастополя
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег. Об этом сообщает правительство Севастополя.

"В городе возможен гололед. В центре сейчас дождь, а вот на подъездах убирают снег с дороги", - говорится в сообщении правительства со ссылкой на Севавтодор.
В компании напомнили, что при обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.

Специалисты рекомендуют тем, кто не успел "переобуть" свой автомобиль в зимнюю резину, воспользоваться общественным транспортом.
