Снегопад обрушился на Севастополь
Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег.
2025-12-28T20:29
2025-12-28T20:29
2025-12-28T20:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег. Об этом сообщает правительство Севастополя."В городе возможен гололед. В центре сейчас дождь, а вот на подъездах убирают снег с дороги", - говорится в сообщении правительства со ссылкой на Севавтодор.В компании напомнили, что при обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.Специалисты рекомендуют тем, кто не успел "переобуть" свой автомобиль в зимнюю резину, воспользоваться общественным транспортом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Новости
ru-RU
20:29 28.12.2025