https://crimea.ria.ru/20251228/snegopad-obrushilsya-na-sevastopol-1152048876.html

Снегопад обрушился на Севастополь

Снегопад обрушился на Севастополь - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Снегопад обрушился на Севастополь

Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T20:29

2025-12-28T20:29

2025-12-28T20:30

штормовое предупреждение

севастополь

новости севастополя

дороги

городская среда

погода

крымская погода

погода в крыму

правительство севастополя

севавтодор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143988674_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_032b4ec31e2ecb81671a41b6a09e988e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Севавтодор ликвидирует последствия непогоды, комбинированные дорожные машины прямо сейчас очищают межгородские дороги и пригород где выпал уже снег. Об этом сообщает правительство Севастополя."В городе возможен гололед. В центре сейчас дождь, а вот на подъездах убирают снег с дороги", - говорится в сообщении правительства со ссылкой на Севавтодор.В компании напомнили, что при обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 979 024 00 17.Специалисты рекомендуют тем, кто не успел "переобуть" свой автомобиль в зимнюю резину, воспользоваться общественным транспортом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251228/prednovogodniy-anturazh-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1152000807.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, севастополь, новости севастополя, дороги, городская среда, погода, крымская погода, погода в крыму, правительство севастополя, севавтодор