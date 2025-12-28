https://crimea.ria.ru/20251228/skolko-deneg-poluchit-krym-na-razvitie-selskogo-khozyaystva-v-2026-godu-1151945573.html
Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым в 2026 году получит 2,7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, причем 930 млн потратят на отрасль виноградарства – это самая большая цифра за все эти годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, 2025 год стал прорывным с точки зрения финансирования сельского хозяйства.Республиканские деньги пошли исключительно на целевые для Крыма направления сельского хозяйства, отметил он."Это эфиромасличные культуры и техника для эфиромасличных культур. Поддержали сильно переработчиков подсолнечного масла. Поддержали предприятия, которые занимаются переработкой молока для того, чтобы была возможность модернизироваться. И уже два больших животноводческих комплекса строим", – уточнил Кратюк.Но не только республика, а вся страна заинтересована в развитии сельского хозяйства в Крыму, о чем также свидетельствуют цифры – "это колоссальные средства", добавил министр.В 2026 году, по его словам, федеральный центр выделит столько же на аграрный комплекс Крыма."Сумма не падает и будет распределена более-менее пропорционально также. Единственное, все-таки пошел уклон в сторону виноградарства: почти 930 миллионов рублей будет потрачено на отрасль виноградарства, и это самая большая цифра за все эти годы. Почему? Потому что эта отрасль дает самую большую рентабельность и занятость людей. Для Крыма это крайне важно", – заключил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей 840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
