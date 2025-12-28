Рейтинг@Mail.ru
Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
Крым в 2026 году получит 2,7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, причем 930 млн потратят на отрасль виноградарства – это самая большая цифра за все эти РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым в 2026 году получит 2,7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, причем 930 млн потратят на отрасль виноградарства – это самая большая цифра за все эти годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам Кратюка, 2025 год стал прорывным с точки зрения финансирования сельского хозяйства.Республиканские деньги пошли исключительно на целевые для Крыма направления сельского хозяйства, отметил он."Это эфиромасличные культуры и техника для эфиромасличных культур. Поддержали сильно переработчиков подсолнечного масла. Поддержали предприятия, которые занимаются переработкой молока для того, чтобы была возможность модернизироваться. И уже два больших животноводческих комплекса строим", – уточнил Кратюк.Но не только республика, а вся страна заинтересована в развитии сельского хозяйства в Крыму, о чем также свидетельствуют цифры – "это колоссальные средства", добавил министр.В 2026 году, по его словам, федеральный центр выделит столько же на аграрный комплекс Крыма."Сумма не падает и будет распределена более-менее пропорционально также. Единственное, все-таки пошел уклон в сторону виноградарства: почти 930 миллионов рублей будет потрачено на отрасль виноградарства, и это самая большая цифра за все эти годы. Почему? Потому что эта отрасль дает самую большую рентабельность и занятость людей. Для Крыма это крайне важно", – заключил министр.
Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году

Крым в 2026 году получит 2,7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства – Кратюк

14:13 28.12.2025
 
© ТГ-канал Алексей СмирновСельское хозяйство
Сельское хозяйство
© ТГ-канал Алексей Смирнов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым в 2026 году получит 2,7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, причем 930 млн потратят на отрасль виноградарства – это самая большая цифра за все эти годы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам Кратюка, 2025 год стал прорывным с точки зрения финансирования сельского хозяйства.
"Республика Крым миллиард из своих денег потратила на отрасли сельского хозяйства. Это говорит о том, что интерес к сельскому хозяйству не падает, а только растет", – сказал Кратюк.
Республиканские деньги пошли исключительно на целевые для Крыма направления сельского хозяйства, отметил он.
"Это эфиромасличные культуры и техника для эфиромасличных культур. Поддержали сильно переработчиков подсолнечного масла. Поддержали предприятия, которые занимаются переработкой молока для того, чтобы была возможность модернизироваться. И уже два больших животноводческих комплекса строим", – уточнил Кратюк.
Но не только республика, а вся страна заинтересована в развитии сельского хозяйства в Крыму, о чем также свидетельствуют цифры – "это колоссальные средства", добавил министр.

"В 2025 году 2,7 миллиарда из федерального бюджета было доведено, львиная доля из которых – порядка 800 миллионов – это виноградники, 450 – сады, 400 – животноводство. Все остальное равномерно поделено между зерновыми, реализацией зерна и овощами", – сказал Кратюк.

В 2026 году, по его словам, федеральный центр выделит столько же на аграрный комплекс Крыма.
"Сумма не падает и будет распределена более-менее пропорционально также. Единственное, все-таки пошел уклон в сторону виноградарства: почти 930 миллионов рублей будет потрачено на отрасль виноградарства, и это самая большая цифра за все эти годы. Почему? Потому что эта отрасль дает самую большую рентабельность и занятость людей. Для Крыма это крайне важно", – заключил министр.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
840 миллионов рублей выделили в Крыму на поддержку растениеводства
В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
 
