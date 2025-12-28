Рейтинг@Mail.ru
Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/sem-krymskikh-poezdov-zaderzhivayutsya-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-1152050109.html
Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
Семь поездов в Крым и из Крыма задерживаются по состоянию на вечер воскресенья после схода грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T22:38
2025-12-28T22:38
гранд сервис экспресс
поезд
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a981360c957eed2354fb721778f1850.jpg
СИМФЕРОПРОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Семь поездов в Крым и из Крыма задерживаются по состоянию на вечер воскресенья после схода грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В частности, на 37 минут опаздывает поезд №018 Москва-Симферополь, на два часа – №092 Москва-Севастополь.На час опаздывает поезд №078 Симферополь-Санкт-Петербург, на четыре часа задерживается состав №028 Симферополь-Москва, на 4,5 часа – поезда №182 Симферополь-Санкт-Петербург и №008 Севастополь-Санкт-Петербург, на 5,5 часов – №068 Симферополь-Москва.Время задержки в пути может измениться, уточняет перевозчик.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растетПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известноВ Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
ростов-на-дону
ростовская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_926a3d450231b13c0dbb3044c5476928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), крым, новости крыма
Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области

Семь поездов в Крым и из Крыма задерживаются после ЧП в Ростовской области – ГСЭ

22:38 28.12.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ аэропорту. Архивное фото
В аэропорту. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПРОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Семь поездов в Крым и из Крыма задерживаются по состоянию на вечер воскресенья после схода грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезда "Таврия", которые ранее шли с опозданием, введены в график или добрались до места назначения. Сейчас в пути следования задерживаются семь поездов "Таврия", - сообщили в пресс-службе по состоянию на 22 часа.

В частности, на 37 минут опаздывает поезд №018 Москва-Симферополь, на два часа – №092 Москва-Севастополь.
На час опаздывает поезд №078 Симферополь-Санкт-Петербург, на четыре часа задерживается состав №028 Симферополь-Москва, на 4,5 часа – поезда №182 Симферополь-Санкт-Петербург и №008 Севастополь-Санкт-Петербург, на 5,5 часов – №068 Симферополь-Москва.
Время задержки в пути может измениться, уточняет перевозчик.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездРостов-на-ДонуРостовская областьПроисшествияЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Крымская железная дорога (КЖД)КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
22:33Переговоры по Украине и ЧП в Ростовской области – главное за день
21:48Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским
20:58Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
20:47Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников
20:29Снегопад обрушился на Севастополь
20:03Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
19:57Трамп поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
19:33Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
19:04Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
18:38Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
18:12В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
18:02Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
17:52Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
Лента новостейМолния