Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области

2025-12-28T22:38

СИМФЕРОПРОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Семь поездов в Крым и из Крыма задерживаются по состоянию на вечер воскресенья после схода грузового поезда в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В частности, на 37 минут опаздывает поезд №018 Москва-Симферополь, на два часа – №092 Москва-Севастополь.На час опаздывает поезд №078 Симферополь-Санкт-Петербург, на четыре часа задерживается состав №028 Симферополь-Москва, на 4,5 часа – поезда №182 Симферополь-Санкт-Петербург и №008 Севастополь-Санкт-Петербург, на 5,5 часов – №068 Симферополь-Москва.Время задержки в пути может измениться, уточняет перевозчик.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов. По состоянию на 19.30 в пути следования задерживались девять крымских поездов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растетПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известноВ Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники

