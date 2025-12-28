Рейтинг@Mail.ru
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации."В связи с прекращением исполнительными органами Республики Крым и города Севастополя отдельных полномочий органа регистрации прав…, принадлежащее на праве оперативного управления таким исполнительным органам имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым или города федерального значения Севастополя… не позднее 31 декабря 2025 года передается в федеральную собственность", – сказано в документе.В соответствии с документом, 1 января 2026 года полномочия по регистрации прав собственности и кадастровому учету переходят Росреестру и Роскадастру. До этого в республике около 10 лет действовали правила, согласно которым регистрацией прав занимались местные органы власти.Глава Крыма Сергей Аксенов объявлял о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма в ноябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людейВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паиКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр

Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень

14:56 28.12.2025 (обновлено: 15:08 28.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
"В связи с прекращением исполнительными органами Республики Крым и города Севастополя отдельных полномочий органа регистрации прав…, принадлежащее на праве оперативного управления таким исполнительным органам имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым или города федерального значения Севастополя… не позднее 31 декабря 2025 года передается в федеральную собственность", – сказано в документе.
В соответствии с документом, 1 января 2026 года полномочия по регистрации прав собственности и кадастровому учету переходят Росреестру и Роскадастру. До этого в республике около 10 лет действовали правила, согласно которым регистрацией прав занимались местные органы власти.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявлял о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма в ноябре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
В Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паи
Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
 
