https://crimea.ria.ru/20251228/registratsiey-nedvizhimosti-v-krymu-zaymutsya-rosreestr-i-roskadastr-1152045284.html
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T14:56
2025-12-28T14:56
2025-12-28T15:08
кадастр
центр землеустройства и кадастровой оценки
крым
новости
новости крыма
недвижимость в крыму
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/64/1104436445_0:14:2952:1675_1920x0_80_0_0_bc6deba41862cbcb0d7db8f312d06c98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации."В связи с прекращением исполнительными органами Республики Крым и города Севастополя отдельных полномочий органа регистрации прав…, принадлежащее на праве оперативного управления таким исполнительным органам имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым или города федерального значения Севастополя… не позднее 31 декабря 2025 года передается в федеральную собственность", – сказано в документе.В соответствии с документом, 1 января 2026 года полномочия по регистрации прав собственности и кадастровому учету переходят Росреестру и Роскадастру. До этого в республике около 10 лет действовали правила, согласно которым регистрацией прав занимались местные органы власти.Глава Крыма Сергей Аксенов объявлял о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма в ноябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людейВ Крыму начали изымать неиспользуемые земельные паиКадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знать
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110443/64/1104436445_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_94d20f82d94abf41b9d61bb350e2e5b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кадастр, центр землеустройства и кадастровой оценки, крым, новости, новости крыма, недвижимость в крыму, недвижимость
Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень
14:56 28.12.2025 (обновлено: 15:08 28.12.2025)