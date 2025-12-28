Рейтинг@Mail.ru
Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/raketa-s-52-sputnikami-na-bortu-startovala-s-kosmodroma-vostochnyy-1152046451.html
Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" со спутниками "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает "Роскосмос". РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T16:33
2025-12-28T16:33
космос
роскосмос
космодром плесецк
космодром "восточный"
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152046333_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1573f6bbdf9393a93174a06a2f3ac3b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" со спутниками "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает "Роскосмос".Через 9 минут 24 секунды ракета выведет на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками, он практически сразу после этого, а затем спустя еще через 50 минут включит свою двигательную установку. Выведение "Аистов" на орбиту ожидается через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.Спутники "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей "Марафон IoT".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета Победы с экипажем вернулась на ЗемлюРакета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома ПлесецкВ интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
https://crimea.ria.ru/20251225/raketa-soyuz-21a-s-kosmicheskim-apparatom-uspeshno-startovala-s-plesetska-1151989758.html
космос
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152046333_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dd297164ef2ffeb46103db431d7bc038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, роскосмос, космодром плесецк, космодром "восточный", новости, россия
Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз-2.1б" с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный

16:33 28.12.2025
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Союз" на стартовый комплекс космодрома Восточный
Вывоз ракеты Союз на стартовый комплекс космодрома Восточный
© Роскосмос
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" со спутниками "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает "Роскосмос".
Через 9 минут 24 секунды ракета выведет на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками, он практически сразу после этого, а затем спустя еще через 50 минут включит свою двигательную установку. Выведение "Аистов" на орбиту ожидается через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.
Спутники "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей "Марафон IoT".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
В интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
25 декабря, 17:54
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
 
космосРоскосмосКосмодром ПлесецкКосмодром "Восточный"НовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
15:25Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива
15:18Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
15:11В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
14:56Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
14:46Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя
14:13Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Бриджит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Бриджит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Лента новостейМолния