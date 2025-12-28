https://crimea.ria.ru/20251228/raketa-s-52-sputnikami-na-bortu-startovala-s-kosmodroma-vostochnyy-1152046451.html
Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" со спутниками "Аист-2Т" №1 и №2 и 50 другими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, сообщает "Роскосмос".Через 9 минут 24 секунды ракета выведет на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками, он практически сразу после этого, а затем спустя еще через 50 минут включит свою двигательную установку. Выведение "Аистов" на орбиту ожидается через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта ракеты.Спутники "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съёмки земной поверхности и создания объёмной модели планеты. Также в числе аппаратов, которые будут выведены на орбиты, спутники МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ, первый опытный спутник для отработки технологии интернета вещей "Марафон IoT".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета Победы с экипажем вернулась на ЗемлюРакета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома ПлесецкВ интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
