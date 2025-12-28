https://crimea.ria.ru/20251228/putin-podpisal-ryad-vazhnykh-zakonov--chto-zhdet-rossiyan-1152046609.html

Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян

Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов, касающихся различных сфер жизни россиян. Соответствующие документы опубликованы на сайте... РИА Новости Крым, 28.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов, касающихся различных сфер жизни россиян. Соответствующие документы опубликованы на сайте официальных правовых актов в воскресенье.Домовые чаты в МАХУправляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по вывозу ТКО будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Mах.Документ также предусматривает, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета многоквартирного дома оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России.Пенсии участников СВОВремя службы добровольцами на спецоперации учтут при расчете пенсии за выслугу лет.Документ позволит засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне". Время выполнения задач в составе таких подразделений в особых условиях будут учитывать в льготном порядке.Расселение граждан из аварийного жильяДо 1 сентября 2028 года продлевается срок исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Документом продлевается возможность предоставления субъектам РФ, которые выполнили соответствующие обязательства, финансовой поддержки на переселение за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.Поддержке резидентов СЭЗ в новых регионахРезиденты свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поучат дополнительную поддержку.Закон призван стимулировать производителей включать свою продукцию в реестр российской промышленной продукции для дальнейшего использования инструментов поддержки. Производителям из этих регионов, в частности, будет проще воспользоваться льготными займами Фонда развития промышленности и иной поддержкой.Хранение оружия в новых регионахПереходный период на хранение оружия на основании разрешений от органов внутренних дел Украины, госорганами ДНР и ЛНР в новых регионах продлевается до 1 января 2027 года.В случае истечения срока действия указанных разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение в органы внутренних дел РФ до завершения обязательного подтверждения соответствия и получения разрешений от Росгвардии. В противном случае такие оружие и патроны к нему подлежат изъятию.Образование в новых регионахИтеграции новых регионов в систему образования РФ продлевается. Это касается, в частности, продления срока действия ранее выданных временных лицензий и временных государственных аккредитаций, особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, форм проведения государственной итоговой аттестации и условий допуска к ней, приема в вузы, присуждения ученых степеней и званий.Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действовавшие на территориях новых регионов РФ на день их воссоединения с Россией, и госаккредитация организаций будут действовать до предоставления временной лицензии, но не позднее чем до 1 января 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и РоскадастрПутин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНРПутин подписал указ о призыве в армию

