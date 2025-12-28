Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/putin-i-tramp-obsudili-konflikt-na-ukraine---glavnoe-1152049064.html
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T20:58
2025-12-28T21:20
владимир путин (политик)
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
политика
россия
сша
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126421785_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_03f5d04c82242d310957f47fc2bdaabb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине.По его словам, Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы президента РФ по принципиальной важности впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций.Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.Он также указал, что Трамп настойчиво проводит мысль о скорейшем завершении войны и об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной."Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским (глава киевского режима – ред.), с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп", - сказал Ушаков.О чем еще шла речь:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного планаВ Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в СШАПереговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
https://crimea.ria.ru/20251228/tramp-zayavil-chto-pogovoril-s-putinym-do-vstrechi-s-zelenskim-1152048690.html
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/10/1126421785_409:324:2707:2048_1920x0_80_0_0_59087e55a8c3c28abdb43b66f0bfcef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский, в мире, политика, россия, сша, украина, новости
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное

Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине в часовом развговоре - главное

20:58 28.12.2025 (обновлено: 21:20 28.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине.

"Президенты в начале разговора, продолжавшегося 1час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников. Естественно, пожелали счастья народам двух стран. Весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути мирного, долговременного украинского конфликта", – сказал Ушаков.

По его словам, Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы президента РФ по принципиальной важности впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций.
"Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", – констатировал помощник российского президента.
Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.
"Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах киевскому режиму следовало бы принять не мешкая", - подчеркнул Ушаков.
Он также указал, что Трамп настойчиво проводит мысль о скорейшем завершении войны и об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной.
"Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским (глава киевского режима – ред.), с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп", - сказал Ушаков.
О чем еще шла речь:
  • Трамп сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.
  • Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.
  • Лидеры договорились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему Крыма и Донбасса нет в украинском варианте мирного плана
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
Дональд Трамп
19:57
Трамп поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
 
Владимир Путин (политик)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВ миреПолитикаРоссияСШАУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38Семь крымских поездов задерживаются после ЧП в Ростовской области
22:33Переговоры по Украине и ЧП в Ростовской области – главное за день
21:48Трамп сказал о конце СВО - заявления на встрече с Зеленским
20:58Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное
20:47Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников
20:29Снегопад обрушился на Севастополь
20:03Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
19:57Трамп поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
19:33Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
19:04Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
18:38Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
18:12В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
18:02Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
17:52Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
Лента новостейМолния