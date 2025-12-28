Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине - главное

https://crimea.ria.ru/20251228/putin-i-tramp-obsudili-konflikt-na-ukraine---glavnoe-1152049064.html
2025-12-28T20:58
2025-12-28T20:58
2025-12-28T21:20
Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине.По его словам, Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы президента РФ по принципиальной важности впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций.Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.Он также указал, что Трамп настойчиво проводит мысль о скорейшем завершении войны и об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной."Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским (глава киевского режима – ред.), с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп", - сказал Ушаков.О чем еще шла речь:
Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине в часовом развговоре - главное
20:58 28.12.2025 (обновлено: 21:20 28.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине.
"Президенты в начале разговора, продолжавшегося 1час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников. Естественно, пожелали счастья народам двух стран. Весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути мирного, долговременного украинского конфликта", – сказал Ушаков.
По его словам, Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы президента РФ по принципиальной важности впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций.
"Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", – констатировал помощник российского президента.
Для окончательного прекращения конфликта требуется – прежде всего от Киева – смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу.
"Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах киевскому режиму следовало бы принять не мешкая", - подчеркнул Ушаков.
Он также указал, что Трамп настойчиво проводит мысль о скорейшем завершении войны и об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной.
"Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским (глава киевского режима – ред.), с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп", - сказал Ушаков.
—Трамп сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.
—Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономики.
—Лидеры договорились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.
