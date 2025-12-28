https://crimea.ria.ru/20251228/prednovogodniy-anturazh-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1152000807.html
Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В понедельник, в зоне циклонического ветра продолжатся снегопады и влажные снегопады, обозначил он.Во вторник, по его прогнозу, ситуация будет определяться тыловой частью циклона."Местами кратковременные заряды мокрого снега. И опять столбики термометра в течение суток будут колебаться около нуля. От -3 до +2 градусов", - уточнил Тишковец.А в заключительный день уходящего года - в среду 31 числа – до -1…-6 градусов.Кроме того, Евгений Тишковец озвучил, что высота снежного покрова к этому дню в Симферополе уже будет составлять порядка 10-12 сантиметров, а вот к югу, юго-востоку, в горах, высота сугробов будет достигать 20-25 сантиметров.Начало следующего года тоже будет достаточно снежным. Первое, второе число - со снегопадами, с метелями и температурным фоном около нулевой отметки, отметил он."Ну, а дальше там идет развилка - либо мощное стремительное потепление, и все тает уже к третьему-четвертому числу, либо усиление морозов, сейчас определенно сказать не могу", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым.
По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В понедельник, в зоне циклонического ветра продолжатся снегопады и влажные снегопады, обозначил он.
"Ночью 0…-3, днем -1…+2. Снежный покров подрастет еще на 1-2 сантиметра", - добавил синоптик.
Во вторник, по его прогнозу, ситуация будет определяться тыловой частью циклона.
"Местами кратковременные заряды мокрого снега. И опять столбики термометра в течение суток будут колебаться около нуля. От -3 до +2 градусов", - уточнил Тишковец.
А в заключительный день уходящего года - в среду 31 числа – до -1…-6 градусов.
"Снова заряды снега. В дневные часы температура воздуха будет около нуля, но со стороны отрицательных температур. То есть где-то 0…-3 градуса", - сказал метеоролог.
Кроме того, Евгений Тишковец озвучил, что высота снежного покрова к этому дню в Симферополе уже будет составлять порядка 10-12 сантиметров, а вот к югу, юго-востоку, в горах, высота сугробов будет достигать 20-25 сантиметров.
Начало следующего года тоже будет достаточно снежным. Первое, второе число - со снегопадами, с метелями и температурным фоном около нулевой отметки, отметил он.
"Ну, а дальше там идет развилка - либо мощное стремительное потепление, и все тает уже к третьему-четвертому числу, либо усиление морозов, сейчас определенно сказать не могу", - заключил Тишковец.
