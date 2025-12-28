https://crimea.ria.ru/20251228/prednovogodniy-anturazh-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1152000807.html

Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю

Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю

По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T19:04

2025-12-28T19:04

2025-12-28T19:04

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

крым

новости крыма

центр погоды "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152023754_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_054e26551381e282b53317855bf3fa3c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В понедельник, в зоне циклонического ветра продолжатся снегопады и влажные снегопады, обозначил он.Во вторник, по его прогнозу, ситуация будет определяться тыловой частью циклона."Местами кратковременные заряды мокрого снега. И опять столбики термометра в течение суток будут колебаться около нуля. От -3 до +2 градусов", - уточнил Тишковец.А в заключительный день уходящего года - в среду 31 числа – до -1…-6 градусов.Кроме того, Евгений Тишковец озвучил, что высота снежного покрова к этому дню в Симферополе уже будет составлять порядка 10-12 сантиметров, а вот к югу, юго-востоку, в горах, высота сугробов будет достигать 20-25 сантиметров.Начало следующего года тоже будет достаточно снежным. Первое, второе число - со снегопадами, с метелями и температурным фоном около нулевой отметки, отметил он."Ну, а дальше там идет развилка - либо мощное стремительное потепление, и все тает уже к третьему-четвертому числу, либо усиление морозов, сейчас определенно сказать не могу", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251227/v-ozhidanii-shtorma-v-sevastopole-otmenyayut-vse-reysy-morskogo-transporta-1152036972.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, центр погоды "фобос"