Рейтинг@Mail.ru
Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251228/prednovogodniy-anturazh-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1152000807.html
Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T19:04
2025-12-28T19:04
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода в крыму
крым
новости крыма
центр погоды "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152023754_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_054e26551381e282b53317855bf3fa3c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В понедельник, в зоне циклонического ветра продолжатся снегопады и влажные снегопады, обозначил он.Во вторник, по его прогнозу, ситуация будет определяться тыловой частью циклона."Местами кратковременные заряды мокрого снега. И опять столбики термометра в течение суток будут колебаться около нуля. От -3 до +2 градусов", - уточнил Тишковец.А в заключительный день уходящего года - в среду 31 числа – до -1…-6 градусов.Кроме того, Евгений Тишковец озвучил, что высота снежного покрова к этому дню в Симферополе уже будет составлять порядка 10-12 сантиметров, а вот к югу, юго-востоку, в горах, высота сугробов будет достигать 20-25 сантиметров.Начало следующего года тоже будет достаточно снежным. Первое, второе число - со снегопадами, с метелями и температурным фоном около нулевой отметки, отметил он."Ну, а дальше там идет развилка - либо мощное стремительное потепление, и все тает уже к третьему-четвертому числу, либо усиление морозов, сейчас определенно сказать не могу", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251227/v-ozhidanii-shtorma-v-sevastopole-otmenyayut-vse-reysy-morskogo-transporta-1152036972.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152023754_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_e001103e828aa3cce83de138a9121c21.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, центр погоды "фобос"
Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю

Холодная снежная погода ожидает Крым на новогодней неделе

19:04 28.12.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. По-настоящему русская зима наступает по всем фронтам. Циклон со снегопадами и морозами, добравшись до Крыма, усилится к началу предстоящей недели, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В понедельник, в зоне циклонического ветра продолжатся снегопады и влажные снегопады, обозначил он.
"Ночью 0…-3, днем -1…+2. Снежный покров подрастет еще на 1-2 сантиметра", - добавил синоптик.
Во вторник, по его прогнозу, ситуация будет определяться тыловой частью циклона.
"Местами кратковременные заряды мокрого снега. И опять столбики термометра в течение суток будут колебаться около нуля. От -3 до +2 градусов", - уточнил Тишковец.
А в заключительный день уходящего года - в среду 31 числа – до -1…-6 градусов.
"Снова заряды снега. В дневные часы температура воздуха будет около нуля, но со стороны отрицательных температур. То есть где-то 0…-3 градуса", - сказал метеоролог.
Кроме того, Евгений Тишковец озвучил, что высота снежного покрова к этому дню в Симферополе уже будет составлять порядка 10-12 сантиметров, а вот к югу, юго-востоку, в горах, высота сугробов будет достигать 20-25 сантиметров.
Начало следующего года тоже будет достаточно снежным. Первое, второе число - со снегопадами, с метелями и температурным фоном около нулевой отметки, отметил он.
"Ну, а дальше там идет развилка - либо мощное стремительное потепление, и все тает уже к третьему-четвертому числу, либо усиление морозов, сейчас определенно сказать не могу", - заключил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вчера, 19:51
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымНовости КрымаЦентр погоды "ФОБОС"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Снегопад обрушился на Севастополь
19:57Трамп заявил, что поговорил с Путиным до встречи с Зеленским
19:55Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
19:33Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
19:04Предновогодний антураж: погода в Крыму на неделю
18:38Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
18:12В Севастополе закрыли рейд на весь понедельник
18:02Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
17:52Объявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - Гросси
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
15:25Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива
15:18Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
15:11В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
14:56Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
14:46Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя
Лента новостейМолния