https://crimea.ria.ru/20251228/polsha-dostroit-stenu-dronov-na-vostochnoy-granitse-za-2-mlrd-1152040764.html

Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд

Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд

Польша в течение двух лет планирует достроить "стену дронов" вдоль восточной границы. Об этом пишет Sputnik ближнее зарубежье со ссылкой на замминистра... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T09:31

2025-12-28T09:31

2025-12-28T09:31

польша

политика

безопасность

европейский союз (ес)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/34/1114973465_123:285:843:690_1920x0_80_0_0_77e8c667981a2cae9ae2f0506f0088bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Польша в течение двух лет планирует достроить "стену дронов" вдоль восточной границы. Об этом пишет Sputnik ближнее зарубежье со ссылкой на замминистра нацобороны страны Цезари Томчика.По его словам, в существующую линию "обороны" встроят новые системы ПВО, которые будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы подавления дронов.Уточняется, что на эти цели Польша планирует направить 2 млрд евро. При этом местные СМИ констатируют, что построенная ранее на границе с Белоруссией стена от мигрантов за $400 млн оказалась бесполезной.В сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший в Эстонии дрон оказался украинскимВ Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыВ Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, политика, безопасность, европейский союз (ес), новости