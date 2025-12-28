Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
Польша планирует достроить "стену дронов" на восточной границе – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Польша в течение двух лет планирует достроить "стену дронов" вдоль восточной границы. Об этом пишет Sputnik ближнее зарубежье со ссылкой на замминистра нацобороны страны Цезари Томчика.
"Рассчитываем, что первые возможности системы появятся примерно через шесть месяцев, возможно раньше", — сказал замминистра.
По его словам, в существующую линию "обороны" встроят новые системы ПВО, которые будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы подавления дронов.
Уточняется, что на эти цели Польша планирует направить 2 млрд евро. При этом местные СМИ констатируют, что построенная ранее на границе с Белоруссией стена от мигрантов за $400 млн оказалась бесполезной.
В сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.
В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".
