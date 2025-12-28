Рейтинг@Mail.ru
Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/polsha-dostroit-stenu-dronov-na-vostochnoy-granitse-za-2-mlrd-1152040764.html
Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
Польша в течение двух лет планирует достроить "стену дронов" вдоль восточной границы. Об этом пишет Sputnik ближнее зарубежье со ссылкой на замминистра... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T09:31
2025-12-28T09:31
польша
политика
безопасность
европейский союз (ес)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/34/1114973465_123:285:843:690_1920x0_80_0_0_77e8c667981a2cae9ae2f0506f0088bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Польша в течение двух лет планирует достроить "стену дронов" вдоль восточной границы. Об этом пишет Sputnik ближнее зарубежье со ссылкой на замминистра нацобороны страны Цезари Томчика.По его словам, в существующую линию "обороны" встроят новые системы ПВО, которые будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы подавления дронов.Уточняется, что на эти цели Польша планирует направить 2 млрд евро. При этом местные СМИ констатируют, что построенная ранее на границе с Белоруссией стена от мигрантов за $400 млн оказалась бесполезной.В сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший в Эстонии дрон оказался украинскимВ Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыВ Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/34/1114973465_127:242:724:690_1920x0_80_0_0_c97b470abc9424f5253e182063cc8a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, политика, безопасность, европейский союз (ес), новости
Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд

Польша планирует достроить "стену дронов" на восточной границе – СМИ

09:31 28.12.2025
 
© AP Photo / Crazek SokolowskiФлаг Польши. Архивное фото
Флаг Польши. Архивное фото
© AP Photo / Crazek Sokolowski
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Польша в течение двух лет планирует достроить "стену дронов" вдоль восточной границы. Об этом пишет Sputnik ближнее зарубежье со ссылкой на замминистра нацобороны страны Цезари Томчика.
"Рассчитываем, что первые возможности системы появятся примерно через шесть месяцев, возможно раньше", — сказал замминистра.
По его словам, в существующую линию "обороны" встроят новые системы ПВО, которые будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы подавления дронов.
Уточняется, что на эти цели Польша планирует направить 2 млрд евро. При этом местные СМИ констатируют, что построенная ранее на границе с Белоруссией стена от мигрантов за $400 млн оказалась бесполезной.
В сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.
В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул
 
ПольшаПолитикаБезопасностьЕвропейский Союз (ЕС)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
08:16Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
07:52Что дарить на Новый год из Крыма
07:09Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:38Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
23:35Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
22:32Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
21:48Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
21:20Полный доклад Герасимова о ходе СВО
21:17Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
Лента новостейМолния