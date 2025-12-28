Рейтинг@Mail.ru
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/poezda-iz-kryma-i-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti---chto-izvestno-1152041127.html
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
Шесть поездов "Таврия" задерживаются по пути в Крым и в обратном направлении, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T10:11
2025-12-28T10:45
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
билеты
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151977089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45e87cb5c51b3fb8f0291ea3f7dda0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" задерживаются по пути в Крым и в обратном направлении, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По пути в Крым на три часа опаздывает поезд №018 Москва-Симферополь, на 2,5 часа – состав №068 Москва-Симферополь.Из Крыма на 3,5 часа задерживается поезд №028 Симферополь-Москва, на два часа – №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь-Санкт-Петербург и №068 Симферополь-Москва.Уточняется, что речь идет о поездах, оправлением 27 декабря. Время задержки в пути может измениться.В пятницу поезда в Крым и их Крыма также опаздывали, также в Крыму временно приостанавливали движение пригородных поездов. Причины не уточнялись.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздникиПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
https://crimea.ria.ru/20251228/20-poezdov-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-proisshestviya-v-rostovskoy-oblasti-1152042055.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151977089_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b23c9b71e30f58857ff0d9be45bc47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", билеты, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), новости крыма, срочные новости крыма
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно

Шесть поездов из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно

10:11 28.12.2025 (обновлено: 10:45 28.12.2025)
 
© РИА Новости КрымПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" задерживаются по пути в Крым и в обратном направлении, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В настоящее время в пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия", - сообщили в пресс-службе.
По пути в Крым на три часа опаздывает поезд №018 Москва-Симферополь, на 2,5 часа – состав №068 Москва-Симферополь.
Из Крыма на 3,5 часа задерживается поезд №028 Симферополь-Москва, на два часа – №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь-Санкт-Петербург и №068 Симферополь-Москва.
Уточняется, что речь идет о поездах, оправлением 27 декабря. Время задержки в пути может измениться.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту транспортного происшествия в Ростовской области
10:38
Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
В пятницу поезда в Крым и их Крыма также опаздывали, также в Крыму временно приостанавливали движение пригородных поездов. Причины не уточнялись.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"БилетыЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Крымская железная дорога (КЖД)Новости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Брижит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Брижит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
11:43О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
11:39ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
11:12Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
10:42"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
10:38Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:32Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
10:18Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
10:11Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Лента новостейМолния