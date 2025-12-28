https://crimea.ria.ru/20251228/poezda-iz-kryma-i-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti---chto-izvestno-1152041127.html
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
Шесть поездов "Таврия" задерживаются по пути в Крым и в обратном направлении, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T10:11
2025-12-28T10:11
2025-12-28T10:45
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
билеты
железные дороги крыма
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151977089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45e87cb5c51b3fb8f0291ea3f7dda0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" задерживаются по пути в Крым и в обратном направлении, информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По пути в Крым на три часа опаздывает поезд №018 Москва-Симферополь, на 2,5 часа – состав №068 Москва-Симферополь.Из Крыма на 3,5 часа задерживается поезд №028 Симферополь-Москва, на два часа – №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь-Санкт-Петербург и №068 Симферополь-Москва.Уточняется, что речь идет о поездах, оправлением 27 декабря. Время задержки в пути может измениться.В пятницу поезда в Крым и их Крыма также опаздывали, также в Крыму временно приостанавливали движение пригородных поездов. Причины не уточнялись.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздникиПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
https://crimea.ria.ru/20251228/20-poezdov-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-proisshestviya-v-rostovskoy-oblasti-1152042055.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151977089_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b23c9b71e30f58857ff0d9be45bc47a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", билеты, железные дороги крыма, железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), новости крыма, срочные новости крыма
Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
Шесть поездов из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
10:11 28.12.2025 (обновлено: 10:45 28.12.2025)