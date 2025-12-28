https://crimea.ria.ru/20251228/pochti-30-reysov-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-krasnodara-1152042342.html

Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет.В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодар

Новости

