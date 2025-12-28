Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/pochti-30-reysov-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-krasnodara-1152042342.html
Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T11:12
2025-12-28T11:12
аэропорт
краснодар
авиация
новости
транспорт
росавиация
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261687_0:141:2477:1534_1920x0_80_0_0_5a646d6c1fd0e3a7577c28c7a6718d27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет.В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/veter-35-ms-i-silnyy-gololed-v-krymu-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1152041578.html
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261687_121:0:2356:1676_1920x0_80_0_0_2e1d9dd6c324f5189e0ac64779ab10d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт, краснодар, авиация, новости, транспорт, росавиация, самолет
Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

11:12 28.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка снега в аэропорту Краснодара
Уборка снега в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет.
В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
10:32
Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
 
АэропортКраснодарАвиацияНовостиТранспортРосавиацияСамолет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Брижит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Брижит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
11:43О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
11:39ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
11:12Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
10:42"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
10:38Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:32Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
10:18Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
10:11Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Лента новостейМолния