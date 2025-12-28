Рейтинг@Mail.ru
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась РИА Новости Крым, 28.12.2025
михаил швыдкой, мнения, культура, ссср, кино, франция
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась в советском кино из-за "приклеенного" к ней звания "секс-символа эпохи", которого в Советском Союзе побаивались, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.
"Она относилась к России, безусловно, хорошо, прежде всего потому, что общалась с русскими. Ее русский педагог Борис Князев дал ей очень много, и она к российской культуре относилась очень трепетно", - сказал Швыдкой.
Он подчеркнул, что 1960-е, когда актрису узнали в Советском Союзе, это было особое время отношений с Францией - президент Пятой французской республики Шарль де Голль даже посещал СССР. Однако тогда увлечение совместным кинопроизводством, по словам Швыдкого, было не столь велико.
"Она была слишком индивидуальной, думаю, такой французской красотой, и кроме того, к ней было приклеено это словосочетание "секс-символ эпохи" - а секс-символов в Советском Союзе побаивались", - заключил он.
В то же время Швыдкой подчеркнул, что Бардо была красавицей, и, когда в 1970-м году хотели создать образ Марианны - нового символа Франции, неслучайно она стала ее прообразом: актриса была олицетворением юности, красоты, воли и свободы.
"Конечно, ее уход — это уход не одной только эпохи, а многих эпох, потому что она пришла в кино в послевоенное время, а ушла из жизни только сейчас. Сменилось множество эпох, но, я думаю, образ той пленительной актрисы, которую мы знали, он, конечно же, навсегда остался в сердцах тех, кто любил ее тогда и кто любит по сей день", - добавил Швыдкой.
Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.
