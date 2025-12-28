https://crimea.ria.ru/20251228/pochemu-bridzhit-bardo-ne-snyali-v-sovetskom-kino---shvydkoy-1152047964.html
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T18:02
2025-12-28T18:02
2025-12-28T18:04
михаил швыдкой
мнения
культура
ссср
кино
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152047847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d34c905e7111273604794192bbf4dbf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась в советском кино из-за "приклеенного" к ней звания "секс-символа эпохи", которого в Советском Союзе побаивались, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.Он подчеркнул, что 1960-е, когда актрису узнали в Советском Союзе, это было особое время отношений с Францией - президент Пятой французской республики Шарль де Голль даже посещал СССР. Однако тогда увлечение совместным кинопроизводством, по словам Швыдкого, было не столь велико.В то же время Швыдкой подчеркнул, что Бардо была красавицей, и, когда в 1970-м году хотели создать образ Марианны - нового символа Франции, неслучайно она стала ее прообразом: актриса была олицетворением юности, красоты, воли и свободы.Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/bridzhit-bardo--biografiya-1152044171.html
ссср
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152047847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b322d35c207e7e5fa36288893ce79053.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил швыдкой, мнения, культура, ссср, кино, франция
Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой
Швыдкой объяснил, почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино
18:02 28.12.2025 (обновлено: 18:04 28.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась в советском кино из-за "приклеенного" к ней звания "секс-символа эпохи", которого в Советском Союзе побаивались, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.
"Она относилась к России, безусловно, хорошо, прежде всего потому, что общалась с русскими. Ее русский педагог Борис Князев дал ей очень много, и она к российской культуре относилась очень трепетно", - сказал Швыдкой.
Он подчеркнул, что 1960-е, когда актрису узнали в Советском Союзе, это было особое время отношений с Францией - президент Пятой французской республики Шарль де Голль даже посещал СССР. Однако тогда увлечение совместным кинопроизводством, по словам Швыдкого, было не столь велико.
"Она была слишком индивидуальной, думаю, такой французской красотой, и кроме того, к ней было приклеено это словосочетание "секс-символ эпохи" - а секс-символов в Советском Союзе побаивались", - заключил он.
В то же время Швыдкой подчеркнул, что Бардо была красавицей, и, когда в 1970-м году хотели создать образ Марианны - нового символа Франции, неслучайно она стала ее прообразом: актриса была олицетворением юности, красоты, воли и свободы.
"Конечно, ее уход — это уход не одной только эпохи, а многих эпох, потому что она пришла в кино в послевоенное время, а ушла из жизни только сейчас. Сменилось множество эпох, но, я думаю, образ той пленительной актрисы, которую мы знали, он, конечно же, навсегда остался в сердцах тех, кто любил ее тогда и кто любит по сей день", - добавил Швыдкой.
Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.