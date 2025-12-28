https://crimea.ria.ru/20251228/pochemu-bridzhit-bardo-ne-snyali-v-sovetskom-kino---shvydkoy-1152047964.html

Почему Бриджит Бардо не сняли в советском кино - Швыдкой

Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Французская актриса Бриджит Бардо очень трепетно относилась к русской культуре, но даже несмотря на особые отношения СССР и Франции в 1960-е годы она не снялась в советском кино из-за "приклеенного" к ней звания "секс-символа эпохи", которого в Советском Союзе побаивались, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.В воскресенье фонд Бардо сообщил агентству Франс Пресс о кончине актрисы в возрасте 91 года.Он подчеркнул, что 1960-е, когда актрису узнали в Советском Союзе, это было особое время отношений с Францией - президент Пятой французской республики Шарль де Голль даже посещал СССР. Однако тогда увлечение совместным кинопроизводством, по словам Швыдкого, было не столь велико.В то же время Швыдкой подчеркнул, что Бардо была красавицей, и, когда в 1970-м году хотели создать образ Марианны - нового символа Франции, неслучайно она стала ее прообразом: актриса была олицетворением юности, красоты, воли и свободы.Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

