Рейтинг@Mail.ru
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251228/olive-na-stole-skolko-stoit-glavnyy-salat-novogo-goda-v-krymu-1151966650.html
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
Новогодний стол в Крыму не обойдется без главного гастрономического символа праздника – салата оливье. По подсчетам РИА Новости Крым на основе официальных... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T13:45
2025-12-28T13:45
новый год 2026
еда
общество
крым
севастополь
экономика
инфографика
новый год
крымстат
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142648080_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_99e294eb0dbd6e9e73fd288bf588a7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новогодний стол в Крыму не обойдется без главного гастрономического символа праздника – салата оливье. По подсчетам РИА Новости Крым на основе официальных данным Крымстата, классический "тазик" этого блюда в 2025 году обойдется жителям полуострова примерно в 530 рублей.Самым "весомым" ингредиентом в праздничной корзине традиционно становится вареная колбаса – на нее приходится порядка 240 рублей от общей стоимости салата. Почти 95 рублей к итоговой сумме добавляет зеленый горошек, еще около 65 – маринованные огурцы. Майонез, без которого оливье теряет свой характер, стоит примерно 70 рублей.Овощная часть салата в этом году, напротив, приятно порадовала: картофель, морковь и лук в Крыму подешевели по сравнению с прошлым годом, а яйца стали заметно доступнее. Именно это позволило сгладить рост цен на колбасу, майонез и консервированные продукты.Оливье в Севастополе в 2025 году выйдет чуть дороже. При том же рецепте новогодняя миска салата обойдется жителям города федерального значения примерно в 640 рублей. Разницу в цене формирует более дорогие колбаса, майонез и консервированные продукты, тогда как базовые овощи и яйца по-прежнему помогают удержать стоимость в разумных пределах.В итоге новогодняя классика остается вполне доступной: "индекс оливье" в 2025 году сохранился на умеренном уровне и позволяет крымчанам без лишних затрат поставить на праздничный стол блюдо, без которого трудно представить бой курантов и начало нового года.В ноябре 2024 года стоимость набора продуктов на салат "Оливье" в Крыму составляла 610 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20211230/gus-s-yablokami-i-nevrednyy-olive---kak-ozdorovit-novogodniy-stol-1121907911.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142648080_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e96c136ee78093b0916d29f635545ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год 2026, еда, общество, крым, севастополь, экономика, новый год, крымстат, статистика
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму

Индекс оливье для Крыма: во сколько обойдется новогодний салат в 2025 году

13:45 28.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкНовогодний "Оливье"
Новогодний Оливье - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новогодний стол в Крыму не обойдется без главного гастрономического символа праздника – салата оливье. По подсчетам РИА Новости Крым на основе официальных данным Крымстата, классический "тазик" этого блюда в 2025 году обойдется жителям полуострова примерно в 530 рублей.
"Индекс оливье" рассчитан по традиционному рецепту, знакомому каждому с детства: четыре куриных яйца, 200 граммов майонеза, 400 граммов маринованных огурцов, 200 гр моркови, 100 – репчатого лука, 400 – вареной колбасы, 380 – консервированного зеленого горошка и 400 граммов картофеля. Для расчета использовались средние потребительские цены по Крыму за ноябрь 2025 года.
Самым "весомым" ингредиентом в праздничной корзине традиционно становится вареная колбаса – на нее приходится порядка 240 рублей от общей стоимости салата. Почти 95 рублей к итоговой сумме добавляет зеленый горошек, еще около 65 – маринованные огурцы. Майонез, без которого оливье теряет свой характер, стоит примерно 70 рублей.
Инфографика индекс оливье на 2025 годИнфографика индекс оливье на 2025 год
Овощная часть салата в этом году, напротив, приятно порадовала: картофель, морковь и лук в Крыму подешевели по сравнению с прошлым годом, а яйца стали заметно доступнее. Именно это позволило сгладить рост цен на колбасу, майонез и консервированные продукты.
Оливье в Севастополе в 2025 году выйдет чуть дороже. При том же рецепте новогодняя миска салата обойдется жителям города федерального значения примерно в 640 рублей. Разницу в цене формирует более дорогие колбаса, майонез и консервированные продукты, тогда как базовые овощи и яйца по-прежнему помогают удержать стоимость в разумных пределах.
В итоге новогодняя классика остается вполне доступной: "индекс оливье" в 2025 году сохранился на умеренном уровне и позволяет крымчанам без лишних затрат поставить на праздничный стол блюдо, без которого трудно представить бой курантов и начало нового года.
В ноябре 2024 года стоимость набора продуктов на салат "Оливье" в Крыму составляла 610 рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Праздничный стол
30 декабря 2021, 21:54Радио "Спутник в Крыму"
Гусь с яблоками и невредный оливье - как "оздоровить" новогодний стол
 
ИнфографикаНовый год 2026ЕдаОбществоКрымСевастопольЭкономикаНовый годКрымстатСтатистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Брижит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Брижит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
11:43О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
11:39ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
11:12Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
10:42"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
10:38Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:32Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
10:18Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
10:11Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Лента новостейМолния