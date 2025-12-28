https://crimea.ria.ru/20251228/olive-na-stole-skolko-stoit-glavnyy-salat-novogo-goda-v-krymu-1151966650.html
Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новогодний стол в Крыму не обойдется без главного гастрономического символа праздника – салата оливье. По подсчетам РИА Новости Крым на основе официальных данным Крымстата, классический "тазик" этого блюда в 2025 году обойдется жителям полуострова примерно в 530 рублей.Самым "весомым" ингредиентом в праздничной корзине традиционно становится вареная колбаса – на нее приходится порядка 240 рублей от общей стоимости салата. Почти 95 рублей к итоговой сумме добавляет зеленый горошек, еще около 65 – маринованные огурцы. Майонез, без которого оливье теряет свой характер, стоит примерно 70 рублей.Овощная часть салата в этом году, напротив, приятно порадовала: картофель, морковь и лук в Крыму подешевели по сравнению с прошлым годом, а яйца стали заметно доступнее. Именно это позволило сгладить рост цен на колбасу, майонез и консервированные продукты.Оливье в Севастополе в 2025 году выйдет чуть дороже. При том же рецепте новогодняя миска салата обойдется жителям города федерального значения примерно в 640 рублей. Разницу в цене формирует более дорогие колбаса, майонез и консервированные продукты, тогда как базовые овощи и яйца по-прежнему помогают удержать стоимость в разумных пределах.В итоге новогодняя классика остается вполне доступной: "индекс оливье" в 2025 году сохранился на умеренном уровне и позволяет крымчанам без лишних затрат поставить на праздничный стол блюдо, без которого трудно представить бой курантов и начало нового года.В ноябре 2024 года стоимость набора продуктов на салат "Оливье" в Крыму составляла 610 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
