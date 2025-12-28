https://crimea.ria.ru/20251228/olive-na-stole-skolko-stoit-glavnyy-salat-novogo-goda-v-krymu-1151966650.html

Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму

Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму

Новогодний стол в Крыму не обойдется без главного гастрономического символа праздника – салата оливье. По подсчетам РИА Новости Крым на основе официальных... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T13:45

2025-12-28T13:45

2025-12-28T13:45

новый год 2026

еда

общество

крым

севастополь

экономика

инфографика

новый год

крымстат

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/10/1142648080_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_99e294eb0dbd6e9e73fd288bf588a7a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новогодний стол в Крыму не обойдется без главного гастрономического символа праздника – салата оливье. По подсчетам РИА Новости Крым на основе официальных данным Крымстата, классический "тазик" этого блюда в 2025 году обойдется жителям полуострова примерно в 530 рублей.Самым "весомым" ингредиентом в праздничной корзине традиционно становится вареная колбаса – на нее приходится порядка 240 рублей от общей стоимости салата. Почти 95 рублей к итоговой сумме добавляет зеленый горошек, еще около 65 – маринованные огурцы. Майонез, без которого оливье теряет свой характер, стоит примерно 70 рублей.Овощная часть салата в этом году, напротив, приятно порадовала: картофель, морковь и лук в Крыму подешевели по сравнению с прошлым годом, а яйца стали заметно доступнее. Именно это позволило сгладить рост цен на колбасу, майонез и консервированные продукты.Оливье в Севастополе в 2025 году выйдет чуть дороже. При том же рецепте новогодняя миска салата обойдется жителям города федерального значения примерно в 640 рублей. Разницу в цене формирует более дорогие колбаса, майонез и консервированные продукты, тогда как базовые овощи и яйца по-прежнему помогают удержать стоимость в разумных пределах.В итоге новогодняя классика остается вполне доступной: "индекс оливье" в 2025 году сохранился на умеренном уровне и позволяет крымчанам без лишних затрат поставить на праздничный стол блюдо, без которого трудно представить бой курантов и начало нового года.В ноябре 2024 года стоимость набора продуктов на салат "Оливье" в Крыму составляла 610 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20211230/gus-s-yablokami-i-nevrednyy-olive---kak-ozdorovit-novogodniy-stol-1121907911.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2026, еда, общество, крым, севастополь, экономика, новый год, крымстат, статистика