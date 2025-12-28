Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать
Как отметить Новый год в горах Крыма и остаться здоровым и счастливым – советы спасателя
Зимняя сказка в Крымских горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отметить новогодние праздники в горах Крыма, разумеется, можно, но, чтобы такое приключение оставило незабываемые впечатления именно об отдыхе, а не о больничной койке, сделать это надо с соблюдением важных правил. С РИА Новости Крым ими поделился спасатель 1 класса горной поисково-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС по РК Валентин Паничкин, примерами из жизни и оперативной работы доказав важность каждого пункта.
Зимой крымские спасатели выезжают в горы и леса на помощь десятки раз. Случаи разные, но роднит их одно и то же: плохая подготовка и необдуманные поступки туристов.
Однажды, например, в декабре менее чем за сутки спасли в горах двух заблудившихся. Один промочил ноги и забрался на дерево, чтобы переночевать там в страхе перед волками – найти его удалось к полуночи. Другой отстал от группы и сбился с тропы, так что парня чудом удалось обнаружить живым утром следующего дня.
И это еще были не морозы, к тому же речь о будничных вылазках, что уж говорить о празднованиях. В особенности Нового года, когда хочется впечатлений, развлечений, и – что уж греха таить – спиртного, хотя бы "с пузырьками", а там как пойдет. И все это нередко под знаком беспечности и с девизом "наконец-то я это сделаю".
Так вот с таким настроем в горы лучше не соваться, предупреждает Валентин. Тем более если вы не походник.
"Идея отметить Новый год в горах не нова, многие так и делают, потому что это действительно здорово, но она заведомо провальна, если вы не подготовлены морально и физически. То есть не походник, не обладаете нужным опытом и снаряжением. Очень не советую рисковать", – сказал Валентин.
Тем, кто уже ходил в походы в разное время года, знает о палатке, спальнике и многом другом полезном не понаслышке, но отметить зимние праздники в горах решил впервые, советов от горноспасателя всего два. Но оба важные.
1. "Однозначно не следует идти куда-то в новогоднюю ночь в первый раз – ничего хорошего из этого не выйдет". 2. Не нужно знаковых свершений в первый же день нового года – мест со сложным рельефом категорически избегать.
"Каждый раз находятся "умники", которые лезут встречать Новый год под бой курантов в горы над Ялтой. Да, красивые виды, хорошо смотреть салюты. Но таких мест следует избегать, потому что здесь сложный рельеф, а камни зимой становятся скользкими. Ночью их, к тому же, плохо видно. Поэтому Большой каньон, Таракташская тропа, другие скальные участки Крыма – их однозначно исключить", – советует он.
Отличной альтернативой походным приключениям будет празднование Нового года и отдых в горах на турбазе, но и к этому тоже надо подходить со здравомыслием, говорит спасатель. Общие правила пожарной безопасности здесь и зимой очень актуальны.
"То есть сушка одежды и обуви над обогревателем или открытым огнем, всякие "дуйчики" (тепловентиляторы – ред.), чайники, кипятильники – за всем этим надо следить", – уточняет Валентин.
"И нужно следить в первую очередь за детьми, если они с вами. Инстинкт самосохранения у них еще притуплен. Однажды был случай, когда детки не придумали ничего лучше, как бросать в камин петарды. Чуть не спалили турбазу. Так что глаз да глаз".
А вообще за всем и всеми надо следить. И за взрослыми тоже, добавляет он.
"Не из спасательского опыта, а из жизненного. Отмечали мы как-то на турбазе на Чатыр-Даге мероприятие, и наш товарищ после изрядно принятого количества горячительных напитков решил ночью пойти прогуляться по плато. Нашли мы его в метели, уже засыпающего и засыпанного снегом. Притащили, еле откачали. Очень сильно повезло. Просто вовремя спохватились. Иначе утром был бы "подснежник", – рассказал Валентин.
Отсюда вывод и руководство к действию: если Новый год празднуете на турбазе, объявите заранее общее правило для всей компании: в разгар веселья территорию никто не покидает.
Однако и до турбазы еще надо добраться, и на ее территории отдыхать правильно. Поэтому следующие советы будут полезны без исключения всем, кто решит пойти зимой в горы и сразу – в Новый год. Опытные – повторят, новички – узнают.
Спасатели поисково-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС по РК на страже и в праздники
Готовность №1
Перед отбытием надо обязательно поставить в известность кого-то из близких или знакомых о том, куда вы идете и по какому маршруту, во сколько выдвигаетесь, в котором часу и где ориентировочно планируете быть.
Даже знакомые, сто раз хоженые летом маршруты становятся зимой абсолютно другими и непредсказуемыми. Маршрут надо тщательно спланировать и изучить, ни на одном из участков потом не ходить в одиночку.
"Один и тот же маршрут по летним тропам может занять три часа, а зимой, по снегу – шесть. И надо учитывать световой день. Он намного короче зимой, и темнеет у нас раньше и резко, особенно в горах", – сказал Валентин.
По его словам, к трем – четырем часам дня в горах Крыма уже начинаются сумерки. А значит, видимость меняется, а с ней и ориентиры, и вообще восприятие окружающей среды. Помимо этого, ощущается резкое понижение температуры. Ко всему этому надо быть готовыми, предупреждает спасатель. Отсюда необходимость четко планировать тайминг.
"Очень часто мы забираем людей, которые просто не успели вернуться, потому что не рассчитали время. К тому же, после активно проведенного дня нередко банально нет сил", – говорит спасатель.
Для сил нужны еда и питье, и это должны быть не бутерброды и вода, подчеркнул он.
"Вода замерзнуть может, но и пить ее не хочется. Нужен горячий чай в термосе обязательно, чтобы пополнять водный баланс. Потому что упадок сил, как правило, связан с обезвоживанием. Заветная фляжечка, чтобы "согреться", здесь не работает. Алкоголь не греет. Кратковременный буквально пятиминутный эффект возможен, и дальше только хуже будет все с кровообращением".
Что до еды, то в горах она нужна такая, которая быстро усваивается и отдает энергию. К примеру, бутерброд с колбасой – бесполезная еда. А вот орехи, шоколад, бананы, злаковые и протеиновые батончики – то, что нужно, они быстро восполняют энергию.
"И особняком стоит сало – самый туристический продукт во все времена", – замечает Валентин.
Следующий важный момент – одежда, ее правильная компоновка.
"Нужно не просто быть тепло одетым, а иметь возможность что-то снять, когда в движении становится жарко, и так же быстро утеплиться, когда остываешь на привале. Это важно, потому что если вовремя этих манипуляций не провести, то неважно насколько хорошо ты одет, если взмок, вспотел, то от теплых вещей толку нет".
Поэтому главное правило – многослойность. Точнее, три слоя одежды.
"Нижний – термобелье. Его задача отводить лишнюю влагу, пот и быстро сохнуть. Средний слой греет, это флисовая кофта, пуховка. Одна непременно должна быть запасная. Третий слой – верхний, в идеале мембрана, то есть современный материал. Простыми словами – это куртка, которая защитит от осадков: дождя, снега и ветра".
Обувь потребуется нескользящая и непромокаемая. Не забывать о шапках, перчатках, баффах и теплых носках, в том числе запасных, в идеале пусть в рюкзаке будут еще две пары.
В сложенную в рюкзаке запасную теплую одежду надо обязательно завернуть полностью заряженный в дорогу пауэрбанк, а также мобильные телефоны и фонарик с батарейками, потому что "садится на морозе все мгновенно".
"Когда накануне вечером решают: "Все, завтра едем кататься на Ангарский перевал", –никто почему-то не думает, что нужно взять с собой фонарик. Все считают, что к середине дня накатаются и спустятся. Но к этому времени начинает темнеть, поэтому обязательно запасайтесь светом и берегите батареи".
И конечно же, необходимо знать и иметь при себе номера всех экстренных служб, прежде всего спасателей, дежурные посты которых стоят в горах, на перевалах, сказал Валентин.
"Иногда связи в горах может и не быть. И хорошо знать, где спасатели располагаются. Прежде, чем начать развлекаться, выяснить, куда, в каком направлении бежать при необходимости".
Развлекаемся с умом
Но спасатели спасателями, а свою голову на плечах надо иметь и беречь. И хотя в праздники особенно хочется веселиться, даже дурачиться, забывать об осторожности в горах нельзя и там, где все оборудовано для зимнего отдыха.
"Кататься неважно где – в Крыму или на Эльбрусе – нельзя без шлема, это самоубийство. Даже на небольших горках, даже там, где немного людей. И наколенники нужны, налокотники, защита спины, копчика – и детям, и взрослым", – советует Валентин.
Первые шаги на лыжах и сноубордах он рекомендует делать "под присмотром инструктора, так как самостоятельное обучение опасно". Быть осторожными следует и с тюбингами – в народе "ватрушками", которые, на первый взгляд, просты в эксплуатации, а на деле практически неуправляемы и травматичны.
"Мы можем сто раз сказать, что не надо, нельзя, опасно. Но как ни крути, тюбинг остается самым популярным видом зимнего отдыха в Крыму", – сетует спасатель.
А все потому, что доступно, недорого, "да и зачастую у нас снега хватает только на эту резиновую "плюшку", заметил Валентин.
"Но вообще, если говорить в целом о развлечениях с катанием, неважно на чем, то надо выбирать для этого только специально оборудованные места, чтобы тот же тюбинг в случае чего вылетал не на дорогу, не в дерево, а в сетку".
Если все накатались, набегались, устали и отдохнули, промокли и подсохли и готовы веселиться дальше, но на этот раз – с праздничным застольем. Но пригубливать надо в меру, с контролем обстановки и своего самочувствия. Ведь завтра снова на горки и.. в гору.
Спасатели поисково-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС по РК на страже и в праздники
