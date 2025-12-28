https://crimea.ria.ru/20251228/novyy-god-v-gorakh-kryma-kuda-otpravitsya-i-kak-bezopasno-otprazdnovat-1151732484.html

Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать

Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать

Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать

28.12.2025

2025-12-28T07:09

2025-12-28T07:09

2025-12-28T07:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Отметить новогодние праздники в горах Крыма, разумеется, можно, но, чтобы такое приключение оставило незабываемые впечатления именно об отдыхе, а не о больничной койке, сделать это надо с соблюдением важных правил. С РИА Новости Крым ими поделился спасатель 1 класса горной поисково-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС по РК Валентин Паничкин, примерами из жизни и оперативной работы доказав важность каждого пункта.Зимой крымские спасатели выезжают в горы и леса на помощь десятки раз. Случаи разные, но роднит их одно и то же: плохая подготовка и необдуманные поступки туристов.Однажды, например, в декабре менее чем за сутки спасли в горах двух заблудившихся. Один промочил ноги и забрался на дерево, чтобы переночевать там в страхе перед волками – найти его удалось к полуночи. Другой отстал от группы и сбился с тропы, так что парня чудом удалось обнаружить живым утром следующего дня.И это еще были не морозы, к тому же речь о будничных вылазках, что уж говорить о празднованиях. В особенности Нового года, когда хочется впечатлений, развлечений, и – что уж греха таить – спиртного, хотя бы "с пузырьками", а там как пойдет. И все это нередко под знаком беспечности и с девизом "наконец-то я это сделаю".Так вот с таким настроем в горы лучше не соваться, предупреждает Валентин. Тем более если вы не походник.Тем, кто уже ходил в походы в разное время года, знает о палатке, спальнике и многом другом полезном не понаслышке, но отметить зимние праздники в горах решил впервые, советов от горноспасателя всего два. Но оба важные.1. "Однозначно не следует идти куда-то в новогоднюю ночь в первый раз – ничего хорошего из этого не выйдет". 2. Не нужно знаковых свершений в первый же день нового года – мест со сложным рельефом категорически избегать."Каждый раз находятся "умники", которые лезут встречать Новый год под бой курантов в горы над Ялтой. Да, красивые виды, хорошо смотреть салюты. Но таких мест следует избегать, потому что здесь сложный рельеф, а камни зимой становятся скользкими. Ночью их, к тому же, плохо видно. Поэтому Большой каньон, Таракташская тропа, другие скальные участки Крыма – их однозначно исключить", – советует он.Отличной альтернативой походным приключениям будет празднование Нового года и отдых в горах на турбазе, но и к этому тоже надо подходить со здравомыслием, говорит спасатель. Общие правила пожарной безопасности здесь и зимой очень актуальны. "То есть сушка одежды и обуви над обогревателем или открытым огнем, всякие "дуйчики" (тепловентиляторы – ред.), чайники, кипятильники – за всем этим надо следить", – уточняет Валентин.А вообще за всем и всеми надо следить. И за взрослыми тоже, добавляет он."Не из спасательского опыта, а из жизненного. Отмечали мы как-то на турбазе на Чатыр-Даге мероприятие, и наш товарищ после изрядно принятого количества горячительных напитков решил ночью пойти прогуляться по плато. Нашли мы его в метели, уже засыпающего и засыпанного снегом. Притащили, еле откачали. Очень сильно повезло. Просто вовремя спохватились. Иначе утром был бы "подснежник", – рассказал Валентин.Отсюда вывод и руководство к действию: если Новый год празднуете на турбазе, объявите заранее общее правило для всей компании: в разгар веселья территорию никто не покидает.Однако и до турбазы еще надо добраться, и на ее территории отдыхать правильно. Поэтому следующие советы будут полезны без исключения всем, кто решит пойти зимой в горы и сразу – в Новый год. Опытные – повторят, новички – узнают.Готовность №1Перед отбытием надо обязательно поставить в известность кого-то из близких или знакомых о том, куда вы идете и по какому маршруту, во сколько выдвигаетесь, в котором часу и где ориентировочно планируете быть.Даже знакомые, сто раз хоженые летом маршруты становятся зимой абсолютно другими и непредсказуемыми. Маршрут надо тщательно спланировать и изучить, ни на одном из участков потом не ходить в одиночку.По его словам, к трем – четырем часам дня в горах Крыма уже начинаются сумерки. А значит, видимость меняется, а с ней и ориентиры, и вообще восприятие окружающей среды. Помимо этого, ощущается резкое понижение температуры. Ко всему этому надо быть готовыми, предупреждает спасатель. Отсюда необходимость четко планировать тайминг. "Очень часто мы забираем людей, которые просто не успели вернуться, потому что не рассчитали время. К тому же, после активно проведенного дня нередко банально нет сил", – говорит спасатель.Для сил нужны еда и питье, и это должны быть не бутерброды и вода, подчеркнул он.Что до еды, то в горах она нужна такая, которая быстро усваивается и отдает энергию. К примеру, бутерброд с колбасой – бесполезная еда. А вот орехи, шоколад, бананы, злаковые и протеиновые батончики – то, что нужно, они быстро восполняют энергию.Следующий важный момент – одежда, ее правильная компоновка."Нужно не просто быть тепло одетым, а иметь возможность что-то снять, когда в движении становится жарко, и так же быстро утеплиться, когда остываешь на привале. Это важно, потому что если вовремя этих манипуляций не провести, то неважно насколько хорошо ты одет, если взмок, вспотел, то от теплых вещей толку нет".Поэтому главное правило – многослойность. Точнее, три слоя одежды."Нижний – термобелье. Его задача отводить лишнюю влагу, пот и быстро сохнуть. Средний слой греет, это флисовая кофта, пуховка. Одна непременно должна быть запасная. Третий слой – верхний, в идеале мембрана, то есть современный материал. Простыми словами – это куртка, которая защитит от осадков: дождя, снега и ветра".Обувь потребуется нескользящая и непромокаемая. Не забывать о шапках, перчатках, баффах и теплых носках, в том числе запасных, в идеале пусть в рюкзаке будут еще две пары.В сложенную в рюкзаке запасную теплую одежду надо обязательно завернуть полностью заряженный в дорогу пауэрбанк, а также мобильные телефоны и фонарик с батарейками, потому что "садится на морозе все мгновенно".И конечно же, необходимо знать и иметь при себе номера всех экстренных служб, прежде всего спасателей, дежурные посты которых стоят в горах, на перевалах, сказал Валентин."Иногда связи в горах может и не быть. И хорошо знать, где спасатели располагаются. Прежде, чем начать развлекаться, выяснить, куда, в каком направлении бежать при необходимости".Развлекаемся с умомНо спасатели спасателями, а свою голову на плечах надо иметь и беречь. И хотя в праздники особенно хочется веселиться, даже дурачиться, забывать об осторожности в горах нельзя и там, где все оборудовано для зимнего отдыха.Первые шаги на лыжах и сноубордах он рекомендует делать "под присмотром инструктора, так как самостоятельное обучение опасно". Быть осторожными следует и с тюбингами – в народе "ватрушками", которые, на первый взгляд, просты в эксплуатации, а на деле практически неуправляемы и травматичны."Мы можем сто раз сказать, что не надо, нельзя, опасно. Но как ни крути, тюбинг остается самым популярным видом зимнего отдыха в Крыму", – сетует спасатель.А все потому, что доступно, недорого, "да и зачастую у нас снега хватает только на эту резиновую "плюшку", заметил Валентин.Если все накатались, набегались, устали и отдохнули, промокли и подсохли и готовы веселиться дальше, но на этот раз – с праздничным застольем. Но пригубливать надо в меру, с контролем обстановки и своего самочувствия. Ведь завтра снова на горки и.. в гору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

