Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ

Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ

2025-12-28T12:55

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150765671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d453651f9e603c949906fb571dc4b66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1 240 военных за сутки, сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 140 боевиков и 12 автомобилей.Военнослужащие подразделений "Запада" отрази две попытки врага прорваться из окружения на Купянском направлении. Уничтожены 200 военных ВВСУ, танк, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 пикапов, пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 155человек, три американских бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и склад боеприпасов.Подразделения группы "Центр" ликвидировали более 500 вражеских солдат, три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 185 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М198 производства США.Подразделения "Днепра" уничтожили более 60 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 665 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 764 танка и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 218 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 197 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией УкраиныГуляйполе и Димитров перешли под контроль России

