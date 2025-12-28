https://crimea.ria.ru/20251228/nepogoda-v-krymu--chto-proiskhodit-na-dorogakh-poluostrova-1152044605.html

Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова

Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова

На некоторых дорогах Крыма в воскресенье проезд затруднен, особенно сложная обстановка в районе горных перевалов, однако везде обеспечен проезд. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T13:37

2025-12-28T13:37

2025-12-28T13:39

ситуация на дорогах крыма

крым

ангарский перевал

дороги крыма

погода

крымская погода

погода в крыму

крымавтодор

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152044390_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_b9b9ed334db2396383774f57750a5196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. На некоторых дорогах Крыма в воскресенье проезд затруднен, особенно сложная обстановка в районе горных перевалов, однако везде обеспечен проезд. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор"."Алушта: +2, дождь, покрытие мокрое. Ангарский перевал и "Шапка Партизан": - 2, снег. Дорожная обстановка на горных перевалах остается сложной. Работы по очистке и обработке проезжей части ведутся в постоянном режиме, техника находится на маршрутах непрерывно", - сказано в сообщении.В Сакском и Черноморском районах температура воздуха +3…+4, дождь. Дорожное покрытие мокрое, проезд обеспечен. Аналогичная дорожная ситуация складывается в Джанкойском, Красногвардейском, Белогорском, Симферопольском районах и в Судаке, где температурный фон колеблется от +1…до +3.Небольшой снег идет в Грушевке – покрытие обработанное, влажное, мокрый снег – на участке автодороге Донское-Перевальное Симферопольского района – работы по очистке и обработке проезжей части ведутся непрерывно."На маршрутах автодорог Лекарственное – Демьяновка, Симферополь – Николаевка – Прудовое, Саки – Орловка – Равнополье, Тепловка – Колодезное – Раздолье, Скворцово – Лекарственное покрытие мокрое, но скользкость не наблюдается", - добавили в пресс-службе.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворниковКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночьСнегопад пришел в Севастополь

https://crimea.ria.ru/20251228/krym-pod-udarom-stikhii---situatsiya-na-krymskom-mostu-1152043817.html

крым

ангарский перевал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ангарский перевал, дороги крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, крымавтодор, новости крыма