Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
Ситуация на дорогах Крыма
Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
2025-12-28T13:37
2025-12-28T13:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. На некоторых дорогах Крыма в воскресенье проезд затруднен, особенно сложная обстановка в районе горных перевалов, однако везде обеспечен проезд. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор"."Алушта: +2, дождь, покрытие мокрое. Ангарский перевал и "Шапка Партизан": - 2, снег. Дорожная обстановка на горных перевалах остается сложной. Работы по очистке и обработке проезжей части ведутся в постоянном режиме, техника находится на маршрутах непрерывно", - сказано в сообщении.В Сакском и Черноморском районах температура воздуха +3…+4, дождь. Дорожное покрытие мокрое, проезд обеспечен. Аналогичная дорожная ситуация складывается в Джанкойском, Красногвардейском, Белогорском, Симферопольском районах и в Судаке, где температурный фон колеблется от +1…до +3.Небольшой снег идет в Грушевке – покрытие обработанное, влажное, мокрый снег – на участке автодороге Донское-Перевальное Симферопольского района – работы по очистке и обработке проезжей части ведутся непрерывно."На маршрутах автодорог Лекарственное – Демьяновка, Симферополь – Николаевка – Прудовое, Саки – Орловка – Равнополье, Тепловка – Колодезное – Раздолье, Скворцово – Лекарственное покрытие мокрое, но скользкость не наблюдается", - добавили в пресс-службе.Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворниковКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночьСнегопад пришел в Севастополь
Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова

"Крымавтодор" проинформировал о дорожной обстановке в регионе

13:37 28.12.2025 (обновлено: 13:39 28.12.2025)
 
Ситуация на Ангарском перевале
Ситуация на Ангарском перевале
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. На некоторых дорогах Крыма в воскресенье проезд затруднен, особенно сложная обстановка в районе горных перевалов, однако везде обеспечен проезд. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор".
"Алушта: +2, дождь, покрытие мокрое. Ангарский перевал и "Шапка Партизан": - 2, снег. Дорожная обстановка на горных перевалах остается сложной. Работы по очистке и обработке проезжей части ведутся в постоянном режиме, техника находится на маршрутах непрерывно", - сказано в сообщении.
В Сакском и Черноморском районах температура воздуха +3…+4, дождь. Дорожное покрытие мокрое, проезд обеспечен. Аналогичная дорожная ситуация складывается в Джанкойском, Красногвардейском, Белогорском, Симферопольском районах и в Судаке, где температурный фон колеблется от +1…до +3.
Небольшой снег идет в Грушевке – покрытие обработанное, влажное, мокрый снег – на участке автодороге Донское-Перевальное Симферопольского района – работы по очистке и обработке проезжей части ведутся непрерывно.
"На маршрутах автодорог Лекарственное – Демьяновка, Симферополь – Николаевка – Прудовое, Саки – Орловка – Равнополье, Тепловка – Колодезное – Раздолье, Скворцово – Лекарственное покрытие мокрое, но скользкость не наблюдается", - добавили в пресс-службе.
Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. Днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
