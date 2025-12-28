Рейтинг@Mail.ru
Что порадует подростка на Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Что порадует подростка на Новый год
Что порадует подростка на Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Что порадует подростка на Новый год
Многие сегодняшние подростки желают получить в подарок мобильный телефон, желательно из новинок и определенного бренда, или какой-то другой модный гаджет. Не... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T09:15
2025-12-28T09:15
общество
совет эксперта
наука и технологии
подарки
дети
эксклюзивы риа новости крым
новый год
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Многие сегодняшние подростки желают получить в подарок мобильный телефон, желательно из новинок и определенного бренда, или какой-то другой модный гаджет. Не все родители готовы финансово справиться с такими запросами, а некоторые принципиально не хотят. В каком случае новогодним сюрпризом должен стать именно гаджет, а когда ему можно и нужно выбрать достойную альтернативу? И как вообще подходить к выбору подарка подростку? С этими вопросами РИА Новости Крым помогала разобраться психолог и арт-терапевт Виктория Мартюшева. По словам Виктории, само по себе желание определенного подарка говорит о мечте или, как минимум, о потребности. Это касается любого человека, и подростки не исключение. Только, в отличие от взрослых, им в этот непростой период жизни бывает сложно понять себя. Сами они при этом могут быть абсолютно уверены, что уже во всем разобрались и знают, чего хотят. Задача родителей – проявить чуткость и терпение, прислушаться и понять, в чем суть стремлений.Легко ли быть молодым: а вы знаете язык подростков? Пройти тест &gt;&gt;В частности, далеко не всегда подросток желает гаджет ради гаджета: он желает то, что за ним стоит, что этот гаджет ему может дать, говорит психолог.При этом важно показать, что вы относитесь к потребностям подростка с пониманием и уважением – такой подход поможет сблизиться в отношениях с взрослеющим ребенком, а сам он будет вам за это признателен, добавляет Мартюшева.В зависимости от того, что его интересует, родители смогут очертить для себя круг возможностей удовлетворить потребности подростка. Вариантом альтернативного подарка может стать книга, скейт, коньки или ролики, косметика, билет на литературный вечер, сертификат на фотосессию или на курс для начинающих блогеров "Как строить свой личный бренд", спортивный инвентарь или туристическое снаряжение для будущих походов, краски или билет на мастер-класс.И добавляет: если ребенку для конкретных целей нужен именно гаджет, значит, пусть будет гаджет."Подростки – вчерашние дети, и тоже ждут чуда и подарков, тем более на Новый год. А чудо связано с мечтой. Если ваш подарок приблизит взрослеющего ребенка к его мечте – это будет чудом, настоящим новогодним волшебством".
общество, совет эксперта, наука и технологии, подарки, дети, новый год
Что порадует подростка на Новый год

Лучшие подарки для подростков – совет эксперта

09:15 28.12.2025
 
